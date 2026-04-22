L'Isola dei Famosi nel caos: scontro Mediaset-Banijay, tre nomi in bilico

Il reality affronta una fase critica: nessuna decisione su conduzione e messa in onda, casting bloccati e tensioni tra produzione e rete. Il rilancio resta un'incognita.

Continuano le grandi manovre attorno a L'Isola dei Famosi, ma il futuro del survival reality show resta incerto. Al momento, infatti, non è stata ancora stabilita una data di messa in onda: il programma potrebbe addirittura slittare fino alla primavera 2027. Secondo quanto riportato da Davide Maggio, ci sarebbero tensioni tra Mediaset, che finanzia il reality, e Banijay, che lo produce. Il nodo principale riguarda una scelta cruciale: a chi affidare la conduzione.

Conduzione nel caos: Belén Rodríguez, Alessia Marcuzzi e Veronica Gentili in corsa

Il nome più chiacchierato resta quello di Belén Rodríguez. Secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta nella newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair, Mediaset starebbe valutando l'idea di riportarla nel programma, questa volta come conduttrice, dopo l'esperienza da naufraga.

Ma non è l'unica opzione. Sempre secondo Davide Maggio, ci sarebbe una vera e propria spaccatura interna:

da un lato chi spinge per Belén Rodríguez ;

; dall'altro chi preferirebbe il ritorno di Alessia Marcuzzi , attualmente impegnata con The Traitors 2:

, attualmente impegnata con The Traitors 2: mentre sul sito Banijay compare anche il nome di Veronica Gentili, considerata però un'ipotesi più marginale;

Fuori dai giochi, invece, sembrerebbe Simona Ventura, storica padrona di casa del reality.

The Traitors Italia: Alessia Marcuzzi in una foto

Rivoluzione del format: registrato e forse nelle Filippine

Oltre al nodo conduzione, Mediaset starebbe pensando a una vera rivoluzione del format. La prossima edizione potrebbe essere registrata e trasmessa in un secondo momento, dopo una valutazione dei contenuti. Tra le novità più rilevanti ci sarebbe anche il cambio di location: la produzione starebbe valutando di spostarsi nelle Filippine, abbandonando le ambientazioni utilizzate nelle ultime stagioni.

Belén Rodríguez

Casting fermo e nessun contratto: situazione in alto mare

Se sul fronte conduzione regna l'incertezza, non va meglio per il cast. I provini, secondo Davide Maggio, sarebbero iniziati negli ultimi mesi dello scorso anno, ma al momento non ci sarebbe ancora nessun contratto firmato. Tra i pochi nomi emersi figura quello di Walter Nudo, primo storico vincitore del programma. Anche per lui, però, non ci sarebbe nulla di ufficiale.

Un rilancio ancora senza direzione: poche idee e tanti dubbi

In sintesi, mentre si cerca di rilanciare L'Isola dei Famosi dopo il calo di ascolti, il progetto appare ancora confuso. Dalla conduzione alla messa in onda, fino al cast, tutto è ancora in fase embrionale. Le idee non mancano, ma per ora sembrano poche e poco definite. E il rischio concreto è che il reality resti fermo ancora a lungo, senza una direzione chiara.