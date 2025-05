L'isola dei famosi 2025, scintille tra Loredana Cannata e Adinolfi: "Mi minacci?". Interviene Veronica Gentili

La seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2025, andata in onda ieri sera, ha regalato al pubblico momenti ad alta tensione. Dopo il faccia a faccia tra Alessia Fabiani e Antonella Mosetti nella prima serata, il clima nella Palapa si è infiammato nuovamente, questa volta per uno scontro frontale tra Mario Adinolfi e Loredana Cannata.

La miccia: il privilegio di Mario Adinolfi e l'attacco a Loredana Cannata

A dare il via alla polemica è stato proprio il politico e giornalista, che si è scagliato contro la presenza sull'Isola dell'attrice siciliana, da sempre paladina della filosofia vegana e crudista. Secondo Mario Adinolfi, il profilo di Loredana sarebbe "inadeguato" per un reality che si fonda sulla sopravvivenza e sulla necessità di cacciare e cucinare per nutrirsi.

Adinolfi, che per ragioni legate a difficoltà motorie per la sua obesità, beneficia di alcuni privilegi speciali, come un letto e una panchina personale, oltre a una barca con pontile per agevolare gli spostamenti, ha dichiarato senza mezzi termini: "Una crudista a L'Isola dei Famosi credo sia quasi più fuori posto di un super obeso."

Mario Adinolfi

La replica decisa dell'attrice

La risposta di Loredana Cannata non si è fatta attendere. Dopo aver visto il filmato con le dichiarazioni di Adinolfi, l'attrice ha replicato con fermezza: "Sono vegana, ma non al 100% crudista. Posso stare qui, e ho accettato di partecipare per dimostrare che posso farcela. E soprattutto, io le prove le faccio. Lui no. Quindi, chi è davvero più idoneo all'Isola tra me e lui?"

Una stoccata che ha toccato nel vivo Adinolfi, il quale, visibilmente infastidito in zona nomination, ha accusato la naufraga di averlo insultato gratuitamente, sottolineando come la sua condizione fisica fosse già nota sin dall'inizio del gioco. "Le parole di Loredana le ho prese come un insulto. Sottolineare che non posso essere d'aiuto a chi deve uccidere animali e cuocerli, lo considero una bastardata."

Una nomination infuocata e l'intervento di Veronica Gentili

Momento clou della serata è stata la nomination di Loredana Cannata nei confronti di Adinolfi, l'attrice ha ricordato il passato da politico del suo rivale, elencando tutte le sue prese di posizione nel corso degli anni, per poi bruciare, come prevede il regolamento, la sua foto: "Che brucino tutte le idee che portano - e che per secoli hanno portato - violenza e morte alle donne, agli omosessuali, agli animali, ma anche all'umanità e alla natura in generale," ha detto l'attrice.

Tensione alle stelle, interviene Veronica Gentili

Adinolfi, nominato insieme a Patrizia Rossetti dal gruppo degli over, è stato poi salvato da Omar Fantini, leader della squadra. Ma prima c'è stato un ultimo scambio velenoso tra i due protagonisti dello scontro. Rivolgendosi a Cannata, Adinolfi ha detto: "Hai usato parole sbagliate, e spero che non ne hai aggiunte altre peggiori in zona nomination, te lo dico, eh!"

Una frase che ha fatto sobbalzare la Cannata che si è sentita intimidita: "Mi stai minacciando?", gli ha domandato. A quel punto è intervenuta Veronica Gentili, conduttrice del reality, per sedare la tensione: "Minacce non ce ne sono, siete entrambi grandi grossi e dotati di intelletto"."

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: le nomination dei Senatori della seconda puntata.