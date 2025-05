L'Isola dei Famosi 2025: Mirko Frezza tenta un baratto clandestino con i Giovani ma viola il regolamento

Non c'è pace a Cayo Cochinos. Dopo il clamoroso episodio del fuoco acceso con un accendino - già duramente sanzionato dalla produzione - una nuova infrazione scuote la quiete dell'Isola dei Famosi 2025. È infatti la seconda violazione ufficiale del regolamento da parte dei naufraghi, questa volta coinvolti in uno scambio vietato tra gruppi, in barba alle regole. Ricordiamo che quest'anno i concorrenti sono stati divisi in due squadre: I Senatori, ovvero i naufraghi over 40 e I Giovani, ossia i partecipanti sotto i 40 anni.

Evidentemente, il monito ricevuto in puntata da Veronica Gentili non è bastato a far rispettare le regole: un nuovo comportamento sospetto è stato pizzicato dalle telecamere del reality. A finire sotto i riflettori è Mirko Frezza, uno dei volti più noti tra i Senatori, che si è reso protagonista di un'azione tutt'altro che trasparente.

Mirko è stato sorpreso a comunicare con alcuni membri del gruppo dei Giovani oltre l'orario consentito, confabulando attraverso la staccionata divisoria. Ma non solo: il dialogo aveva uno scopo preciso, ovvero organizzare uno scambio clandestino di risorse.

Il baratto illegale catturato dalle telecamere

Il dialogo intercettato è emblematico: "Angelo, Nunzio, ma voi avete dei pesci? Ah, ne avete tre? Bene, noi qui abbiamo il fuoco. Ve ne cuocio anche a voi, noi abbiamo il fuoco", ha detto Mirko. I ragazzi hanno accettato la proposta, ma prima di procedere, Mirko ha pensato bene di consultarsi con il leader del gruppo dei Senatori, Omar Fantini, per un parere sulla liceità dello scambio. La risposta? "Non possiamo farlo, però lo facciamo."

Parole che non lasciano spazio a dubbi sulla consapevolezza della violazione. Incoraggiato dal "permesso", Mirko si è dunque allontanato per portare avanti l'accordo. Ma le telecamere della produzione lo stavano seguendo, documentando ogni suo passo, come mostra la clip condivisa da Mediaset Infinity.

La produzione osserva e potrebbe intervenire

Gli autori del programma non sono rimasti a guardare: lo scambio, seppur informale e appena abbozzato, è stato pienamente documentato, e adesso si attendono provvedimenti. Il regolamento, infatti, proibisce tassativamente ogni forma di interazione tra i gruppi al di fuori delle regole, soprattutto quando si tratta di favori o baratti.

Dopo la reprimenda ricevuta dai Giovani per l'uso dell'accendino, che ha portato alla perdita della prova ricompensa per ottenere il fuoco, è evidente che il rispetto delle regole sia ormai un miraggio sull'isola. I Senatori, al contrario, sono riusciti a conquistarsi il fuoco regolarmente durante la prova, ma ora anche loro rischiano sanzioni.

Tutto è nelle mani della produzione, che potrebbe prendere provvedimenti in diretta nella prossima puntata di mercoledì 21 maggio. Non è escluso che anche i Senatori vengano puniti per aver tentato uno scambio vietato, mentre i Giovani, già penalizzati, rischiano di affossarsi ancora di più.