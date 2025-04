L'isola dei famosi 2025: ecco tutti i concorrenti pronti a sbarcare in Honduras

Si compone il cast de L'isola dei famosi 2025: 12 concorrenti sono già pronti a partire per l'Honduras, e tante sarebbero anche le 'riserve' prossime alla firma del contratto.

L'isola dei famosi 2025 ha dovuto premere sull'acceleratore visto l'insuccesso di The Couple. Così negli ultimi due giorni sono arrivati, a pioggia, gli annunci relativi al cast dei futuri naufraghi. Al momento ci sono 12 concorrenti VIP pronti a partire, 7 donne e 5 uomini, ma ci sono già altri nomi in circolazione che potrebbero unirsi al gruppo nei giorni successivi.

Da Patrizia Rossetti a Cristina Plevani: chi sono i concorrenti de L'isola dei Famosi

Un caso di coscienza 5 - Loredana Cannata in una scena

Un'edizione che prova a rinnovare uno dei reality più longevi, pur nel segno della tradizione: quando tornerà su Canale 5, L'isola dei famosi avrà una nuova conduttrice - Veronica Gentili - e un nuovo inviato - Pierpaolo Pretelli -, ma un'opinionista che del reality ha fatto la storia: Simona Ventura.

Tra i naufraghi ci saranno Antonella Mosetti, il cui nome era stato già anticipato una settimana fa, Patrizia Rossetti, già vista al Grande Fratello VIP nel 2022 e a Pechino Express nel 2018 in coppia con Maria Teresa Ruta.

Insieme a loro anche l'ex Uomini e Donne Teresanna Pugliese, l'ex ballerino di Amici Nunzio Stancampiano, Mirko Frezza, visto in Dogman di Matteo Garrone e in Rocco Schiavone, e Omar Fantini, volto di MTV.

Già anticipata anche la presenza di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione italiana del Grande Fratello , dei cantanti Angelo Famao e Paolo Vallesi, di Chiara Balestrietri, della tennista Camilla Giorgi e di Loredana Cannata.

Ci sono poi altri VIP ancora nel limbo, tra voci che si rincorrono e contratti vicini alla firma. Nelle prossime settimane potrebbero fare i bagagli anche Carmen Russo, fresca dell'insuccesso di Ne vedremo delle belle su Rai 1, Delia Duran, data per concorrente certa fino a un mese fa, Federico Rossi, del duo Benji & Fede, e l'attore turco Burak Ozcivit, volto di Endless Love.

La data di inizio dell'edizione 2025

L'Isola dei Famosi 2025 - Veronica Gentili è la conduttrice

Niente di certo anche sul calendario: L'isola dei famosi 2025 dovrebbe cominciare mercoledì 7 maggio, stando alle indiscrezioni, ma non c'è l'ufficialità da parte di Mediaset. Se così fosse, allora il reality si troverebbe a dover condividere schermo e attenzioni del pubblico con The Couple, in onda sempre su Canale 5 ma di lunedì sera.

Al momento non è neppure dato sapere se ci sarà o meno una diretta h24 dall'Honduras. Gli indizi però - il fatto che il canale 55 sia "occupato" dagli inquilini di The Couple, quanto accaduto già lo scorso anno con L'isola - sembrano escluderlo.