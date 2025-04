L'isola dei famosi 2025, storica ex concorrente del Grande Fratello entra nel cast: ecco chi è

L'isola dei famosi 2025 sarebbe già pronta e confezionata, almeno nella sua parte "non-reality", e questo significa che, poco a poco in queste settimane che separano dalla partenza per l'Honduras, si susseguiranno annunci sul cast. Per esempio nelle ultime ore è spuntato il nome di un'ex storica del Grande Fratello che sarebbe già con lo zaino in spalla.

Dal primo Grande Fratello all'Isola 2025: chi è la nuova concorrente

Il suo nome era stato già associato, di diritto, al Grande Fratello Gold, l'edizione del reality in partenza a settembre che festeggerà i 25 anni dello show. E invece Cristina Plevani, la prima vincitrice del GF in Italia, avrebbe scelto L'isola dei famosi 2025 per il suo ritorno in TV, rinunciando di fatto a tornare nella casa più spiata d'Italia.

A fare il nome dell'ex gieffina è stato Santo Pirrotta nella newsletter di Vanity Fair: "Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello nel 2000, torna in un reality dopo 25 anni. La bagnina e istruttrice di fitness è pronta a naufragare nella nuova edizione de L'isola dei Famosi che partirà a maggio su Canale 5". In questo modo, tra le righe, il giornalista sembra avere anche confermato la chiusura anticipata di The Couple: se lo show di Ilary Blasi dovesse terminare con le 8 puntate ufficialmente commissionate, allora L'isola non potrebbe partire prima del 2 giugno.

Dopo 25 anni dal suo scandaloso debutto televisivo (nella casa del GF ha avuto una breve relazione con Pietro Taricone, culminata in un rapporto sessuale in diretta sulla pay TV Stream), dopo aver rifiutato diverse proposte da parte di altri reality, Cristina Plevani sembra pronta per lasciarsi alle spalle la fama di "cenerentola triste".

E chissà se, commentando da casa, un altro storico volto del primo Grande Fratello sarà benevolo con lei quanto, nel 2019, lo era stata la Plevani commentando proprio L'Isola dei famosi: "Resto dell'idea che meritava Marina La Rosa. Il vincitore non lo conosco, non so chi sia, cosa faccia. Io ho seguito i commenti e i vari pareri sui social. Per l'ennesima volta è la vincitrice morale di un reality. Cerco sempre di essere obiettiva. Ho vinto il primo grande fratello ma in realtà non ero io la vincitrice: erano altri due".