L'Isola dei Famosi 2025: svelata la data di inizio? Ed è molto più vicina di quanto si pensasse

La data di inizio dell'Isola dei famosi 2025, se confermata ufficialmente, non intaccherebbe la tabella di marcia di The Couple ma contribuirebbe certamente al suo completo insuccesso.

L'isola dei famosi 2025 sarebbe già pronta a partire, e questa d'altronde non è una grande novità visto il servizio fotografico ufficiale scattato la scorsa settimana. La vera notizia è che la data di inizio sarebbe molto più vicina di quanto fin qui congetturato. La conferma arriva dal portale Biccy, secondo cui Veronica Gentili e Simona Ventura daranno il benvenuto al pubblico già mercoledì 7 maggio.

L'isola dei famosi, chi ha spoilerato la data della nuova edizione?

L'Isola dei Famosi 2025 - Veronica Gentili è la conduttrice

In base a quanto scritto dal sito di gossip e intrattenimento, che confermerebbe così quanto già anticipato da Fanpage.it a marzo, sarebbe bastato un semplice messaggio al numero utilizzato di solito per reclutare il pubblico per scoprire che gli interessati dovranno recarsi "mercoledì 7 maggio presso gli Studi Mediaset, Corso Europa a Cologno Monzese a Milano".

Fino a questo momento nessuno aveva ipotizzato che Mediaset volesse far coesistere ancora una volta due reality in palinsesto, soprattutto alla luce di quanto successo a ottobre con La Talpa e il Grande Fratello, con il primo reality costretto a chiudere con tre puntate d'anticipo per via degli ascolti bassi.

Stessa cosa che potrebbe in effetti succedere a The Couple, fino a qui in onda il lunedì sera nello slot che per 6 mesi è stato del GF.

In effetti si parla da giorni della chiusura anticipata dello show condotto da Ilary Blasi: delle otto puntate inizialmente previste, sembra infatti che Mediaset abbia deciso di mandarne in onda soltanto cinque, con finale anticipata, a questo punto, al 12 maggio (vista la puntata di lunedì 21 aprile da recuperare). Ricordiamo però che al momento sono soltanto supposizioni.

Mediaset punta sul grande ritorno di Simona Ventura all'Isola

Isola dei Famosi 6: Simona Ventura, vestita da Armani, conduce la sesta edizione del reality

La notizia certa ormai da mesi rispetto alla nuova edizione è che alla conduzione dell'edizione 2025 ci sarà Veronica Gentili, promossa dopo la buona prova a Le Iene. La più attesa però è Simona Ventura, che torna dopo anni al reality che in Italia non sarebbe così famoso senza di lei, ma qui in veste di opinionista.

L'inviato in diretta dall'Honduras sarà Pierpaolo Pretelli, il cast invece si compone al momento di 12 nomi, 7 donne e 5 uomini, ma ci sono già voci di trattative ancora in corso con ulteriori possibili naufraghi.