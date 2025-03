Isola dei Famosi 2025, tra toto-conduttori e cast sorge un quesito: ma ha ancora senso proseguire?

19 edizioni e sentirle tutte. Sbarcata a Mediaset nel 2015 dopo 10 anni passati in Rai, l'Isola dei Famosi sembrerebbe pronta a ripartire con la sua 19esima edizione, la decima targata Canale5, con l'ennesima rivoluzione. Perché archiviata la parentesi Alessia Marcuzzi, conduttrice dal 2015 al 2019, l'Isola ha poi vissuto un triennio firmato Ilary Blasi e un poco felice unicum griffato Vladimir Luxuria, con l'imminente e tutt'altro che scontato ritorno che avrebbe trovato la sua nuova presentatrice, dopo aver bocciato l'ipotesi Diletta Leotta fresca di disastro con La Talpa.

Veronica Gentili conduttrice dell'Isola 2025?

Stiamo parlando di Veronica Gentili, ex attrice 20 anni fa diplomatasi all'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico, debuttante al Cinema nel lontano 1999 con Come te nessuno mai di Gabriele Muccino per poi farsi vedere anche in Third Person di Paul Haggis e in Romanzo Criminale - la Serie. Reinventatasi giornalista, Gentili ha condotto il Tg4, Controcorrente e Stasera Italia, indossando gli abiti di opinionista in programmi come Piazzapulita, Coffee Break e l'Aria che Tira, fino al cambio di rotta con la conduzione di Le Iene, su Italia1, dove ha dimostrato tutte le proprie capacità nello spaziare tra i generi, risultando centrata e credibile. Volendo fare un paragone Gentili potrebbe essere definita la Giorgia Cardinaletti Mediaset, perché in egual misura la brillante collega Rai spazia straordinariamente tra Tg1, Sanremo, premi Oscar e quant'altro, dimostrandosi puntualmente impeccabile.

Il tracollo Auditel di un format logoro

Ma l'Isola dei Famosi è un banco di prova importante, da far tremare i polsi, in grado di lanciare e al tempo stesso affossare carriere, perché il rischio flop è sempre dietro l'angolo. E sono i numeri Auditel sempre più risicati a darne contezza. La scorsa stagione è stata la meno vista di sempre, con una media di appena 2.152.000 telespettatori e uno share al 16,63%, con lo storico picco negativo del 22 maggio 2024 da 1.678.000 telespettatori con share al 12,03% probabilmente irripetibile.

Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese

Vladimir Luxuria, alla sua prima vera prova da conduttrice in prima serata, ne è uscita a pezzi, seppur tra le meno colpevoli di un'edizione frenata da un parterre di opinionisti decisamente fuori luogo e fuori fuoco, da una ridondanza narrativa di eventi e di contenuti che appare sinceramente irreversibile. Perché sono finiti i naufraghi realmente famosi da spedire in Honduras, perché le prove si ripetono stancamente da due decenni, perché le dinamiche all'interno del reality-game sono un eterno copia/incolla tra litigi per un pugno di riso, una stuoia da conquistare e un fuoco notturno da monitorare, perché la pigrizia degli autori viene troppo spesso esplicitata, perché la sensazione di deja-vu da parte del telespettatore medio è puntuale e tremendamente limitante.

Torna Simona Ventura?

Isola dei Famosi 6: Simona Ventura è la conduttrice dell'edizione 2008 del reality di RaiDue

Ancor più del Grande Fratello, che già di suo fatica spaventosamente ad andare avanti, l'Isola dei Famosi appare come un format logoro, spremuto, che non ha più niente da dire né da mostrare, con 19 edizioni in onda negli ultimi 22 anni. Tante, troppe, con un solo break di tre anni tra il 2012 e il 2015, quando il programma passò da Rai2 a Canale5. Non a caso la prima edizione Mediaset, quella del ritorno tanto atteso, fece numeri enormi, con una media di 5.256.000 telespettatori e share al 25,08%. L'abuso di un'idea televisiva replicata all'infinito senza mai concedersi alcun tipo di novità sostanziale ha generato la più ovvia delle conseguenze, ovvero la disaffezione di un pubblico che non vede più l'Isola come appuntamento da attendere e non perdere, arrivando ad evitarlo.

L'ipotesi di un ritorno di Simona Ventura, indimenticata conduttrice delle prime otto edizioni Rai, concorrente nel 2016 e ora potenziale opinionista, cavalcherebbe l'effetto nostalgia verso un'Isola che paralizzava il Bel Paese, con punte di 11 milioni di telespettatori e share quasi al 50% nel 2004, con l'eterna Luxuria eventualmente retrocessa da conduttrice a opinionista e l'ex gieffino Pierpaolo Pretelli spedito dall'altra parte del mondo come inviato.

Chi spedire in Honduras?

2008: Valeria Marini è la guest-star dell'Isola dei Famosi

Ma è il cast dell'Isola, da sempre, a fare l'Isola, e qui si torna al principe dei problemi, perché sono letteralmente finiti i veri famosi da tramutare in naufraghi. Un po' perché particolarmente costosi e un po' perché già visti nelle precedenti 18 edizioni. I primi rumor in tal senso fanno impallidire, perché si starebbe pensando a Delia Duran, compagna di Alex Belli, alla giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli, presunto recente flirt di Francesco Totti, e alle sportive Letizia Paternoster, ciclista, e Camila Giorgi, ex tennista.

Quale di questi quattro nomi potrebbe motivare la visione del telespettatore medio per due mesi di programma? Vero è che Canale5 vive sulle spalle di show che vanno in onda da decenni, basti pensare a C'è posta Per Te (28 edizioni), Uomini e Donne (29 edizioni), Amici di Maria (24 edizioni), Tu si que Vales (11 edizioni), Striscia la Notizia (37 edizioni), Avanti un Altro (14 edizioni) e Grande Fratello (24 edizioni), ma l'Isola dei Famosi sembrerebbe davvero essere arrivata al capolinea, come ampiamente dimostrato negli ultimi complicatissimi 5 anni, con ascolti sempre più in piacchiata e un interesse mediatico sempre minore.

Veronica Gentile, Simona Ventura e Vladimir Luxuria potrebbero anche dimostrare di essere un trio vincente e intelligentemente equilibrato, ma è proprio l'Isola dei Famosi ad essere diventata vecchia, ripetitiva, infinitamente lunga, scontata e noiosa. Molto semplicemente da mandare in pensione. Cos'altro dovrebbe capitare per farlo finalmente capire a chi di dovere?