L'Isola dei Famosi 2025, Paolo Vallesi e la proposta in diretta: “Sara, vuoi sposarmi?”

Durante la finalissima dell'edizione 2025 de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili su Canale 5, non sono mancati i momenti emozionanti. A trionfare è stata Cristina Plevani, già vincitrice della prima storica edizione del Grande Fratello, ma a commuovere davvero il pubblico è stato Paolo Vallesi, protagonista di una proposta di matrimonio che ha lasciato tutti senza parole.

Paolo Vallesi: la nuova canzone scritta in Honduras

Il cantautore toscano, che ha lasciato la Playa durante la semifinale del programma, ha fatto ritorno in studio per esibirsi con un brano inedito scritto durante i cinquanta giorni trascorsi in Honduras, intitolato L'Isola, il mare e te. Una canzone che racconta emozioni autentiche, nate in un contesto estremo e lontano dalla quotidianità.

La proposta di matrimonio in diretta

Al termine della performance, Vallesi ha stupito tutti inginocchiandosi al centro dello studio con un anello tra le mani, rivolgendosi così alla compagna Sara Flaherty: "Ho pensato a questo per due mesi. Sara, spero di non averti fatto dispiacere. Conoscendomi, non metto mai le situazioni private in pubblico. L'Isola ti fa fare una vita essenziale. Sara è la donna che amo. Mi vuoi sposare? Spero tu voglia farlo".

Paolo Vallesi

La risposta di Sara, visibilmente emozionata, non si è fatta attendere: "Che domande, certo." In sottofondo, la regia ha scelto di accompagnare il momento con La forza della vita, storica hit di Vallesi, classificatasi terza al Festival di Sanremo nel 1992.

Una storia d'amore nata dopo una separazione difficile

Paolo Vallesi ha alle spalle una storia d'amore con Cinzia durata 20 anni, insieme hanno avuto un figlio, Francesco, nato nel 1997. Si sono separati nel 2002. "Stavamo insieme da quando ne avevo 18, ma agenti e discografici mi imposero di nascondere la relazione perché era meglio far credere che fossi single per conquistare il pubblico delle ragazzine", aveva raccontato in passato.

Dopo la separazione, Paolo aveva attraversato momenti difficili, ma oggi, accanto a Sara, ha ritrovato la serenità. E ha deciso di suggellare questo amore con una proposta che entrerà di diritto nella storia del programma. La scena ha riportato un poco di serenità in studio dopo gli attimi di panico vissuti durante la drammatica prova di apnea di Loredana Cannata.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La proposta di Paolo