L'Isola dei famosi 2025: uno dei protagonisti di Endless Love nel cast? "Mancherebbe solo la firma"

Manca ormai pochissimo alla partenza della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con una veste rinnovata. Al timone del reality, per la prima volta, ci sarà Veronica Gentili, affiancata in studio da Simona Ventura nel ruolo di opinionista e da Pierpaolo Pretelli come inviato ufficiale dall'Honduras.

Nel frattempo, mentre la macchina del programma si mette in moto, non mancano le indiscrezioni su chi saranno i naufraghi pronti a mettersi alla prova tra fame, sfide estreme e dinamiche da sopravvivenza. E proprio in queste ore, nuove voci hanno iniziato a circolare, infiammando i social e gli ambienti del gossip.

Un attore amatissimo in lizza per il reality

Secondo quanto riportato da Lollo Magazine tra coloro che hanno sostenuto il provino ci sarebbe anche Burak Özçivit, che il pubblico di Mediaset conosce per aver interpretato il ruolo di Kemal Soydere nella popolare soap turca Endless Love. "L'attore avrebbe sostenuto un provino con buone possibilità di entrare ufficialmente nel cast", si legge sul portale di Lorenzo Pugnaloni. Non è la prima volta che un attore turco sbarcherebbe in Honduras per il reality della sopravvivenza. Lo scorso anno partecipò è vinse Aras Şenol, uno dei protagonisti di Terra Amara.

Kemal Soydere

Deianira Marzano ha rilanciato anche un altro nome molto familiare ai fan di Uomini e Donne: si tratterebbe di Teresanna Pugliese, ex tronista ed ex corteggiatrice, già apprezzata in altre esperienze televisive. Per lei sarebbe un ritorno in grande stile nel mondo del reality dopo aver partecipato senza successo al Grande Fratello Vip 4.

L'ultima indiscrezione

A rafforzare il fermento attorno al cast ci ha pensato anche Dagospia, che ha sganciato un'altra bomba nelle scorse ore: nel gruppo dei naufraghi potrebbe esserci Patrizia Rossetti, conduttrice storica e volto amato dal pubblico, già apprezzata in precedenti esperienze nei reality. Al momento, da parte di Mediaset non è arrivata ancora nessuna conferma ufficiale, ma le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti. Se anche solo una parte di questi nomi venisse confermata, si prospetta un'edizione davvero interessante.