L'isola dei Famosi 2025, un altro ritiro in vista? Concorrente crolla dopo una notte di crisi

Sull'Isola dei Famosi tira di nuovo vento di crisi. A lanciare l'allarme sono due fonti del mondo delle indiscrezioni: Deianira Marzano e Gabriele Parpiglia, entrambi concordi nel rivelare che un altro naufrago sarebbe pronto a lasciare il reality di Canale 5 che da quest'anno ha come conduttrice Veronica Gentili e Simona Ventura come unica opinionista. E questa volta, la situazione sembra particolarmente delicata.

Un naufrago in lacrime: l'ennesima crisi scuote l'Isola

Secondo quanto riportato da Deianira sui suoi canali social, il concorrente in questione avrebbe avuto una notte difficile, scandita da crisi di pianto e momenti di sconforto tali da spingerlo a manifestare l'intenzione di abbandonare definitivamente il gioco. "Gli autori stanno tentando ogni strada per fargli cambiare idea - scrive l'esperta di gossip - ma al momento lui sembra irremovibile". A quanto pare, la tensione sul campo è palpabile e il resto del gruppo teme un possibile effetto domino, che potrebbe aggravare la già instabile situazione all'interno del programma.

A rincarare la dose è Gabriele Parpiglia, che su X ha scritto: "Vi anticipo un nuovo ritiro la settimana prossima e gli ingressi (per i nomi che so io) saranno un flop totale". Nella sua newsletter, il giornalista conferma le sue previsioni: "L'Isola dei ritirati continua. I nuovi ingressi non salveranno un programma che ormai sembra in affanno".

Mirko Frezza

Nel frattempo, i riflettori si accendono su Mirko Frezza, uno dei naufraghi che già mercoledì sera aveva espresso la volontà di ritirarsi, salvo poi cambiare idea grazie all'intervento di Simona Ventura e della stessa conduttrice Veronica Gentili. Tuttavia, resta il dubbio: è proprio lui il concorrente di cui parlano Marzano e Parpiglia? Oppure si tratta di un altro naufrago che sta vivendo un momento critico lontano dalle telecamere?

I precedenti abbandoni

I primi a ritirarsi sono stati Leonardo Bruni e Angelo Famao. Nella puntata di mercoledì 21 maggio hanno detto addio al programma ben tre concorrenti. A lasciare l'Honduras in direzione Italia sono stati Camila Giorgi per motivi familiari, e Samuele Bragelli (alias Spadino) e Nunzio Stancampiano, perché soffrivano la fame. Con le prossime puntate, si attendono conferme e sviluppi su questo ennesimo colpo di scena. Nel frattempo, L'Isola dei Famosi rischia di trasformarsi definitivamente nell'Isola degli Addii.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: La crisi di Mirko Frezza