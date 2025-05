L'isola dei famosi 2025 nel caos: due concorrenti si ritirano. Cosa succede ora?

Non c'è pace per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A pochi giorni dall'inizio del programma, due concorrenti hanno già deciso di abbandonare il gioco, alimentando le perplessità su un cast che mostra evidenti fragilità, incapace di reggere nemmeno nove giorni alle difficoltà e alle privazioni del survival game.

Due ritiri clamorosi scuotono l'Isola dei Famosi

Il primo a fare un passo indietro è stato Angelo Famao, cantante neomelodico siciliano, che già nei giorni scorsi aveva annunciato l'intenzione di lasciare il reality, salvo poi tornare sui suoi passi. Ora la decisione è definitiva. A seguire, anche Leonardo Brum, modello brasiliano, ha comunicato il suo ritiro, costringendo la produzione ad annullare il televoto in corso.

Durante il daytime andato in onda oggi del programma condotto da Veronica Gentili, è arrivata l'ufficialità dell'abbandono dei due naufraghi. Una notizia che riaccende le polemiche sulla selezione dei concorrenti, ritenuti da molti poco adatti ad affrontare una prova così impegnativa, sia dal punto di vista fisico che mentale.

Leonardo Brum

"Mi ero ripromesso di durare quanto più tempo possibile. In primis per me e poi anche per tutte le promesse fatte alle persone a me più care. Ma decido di ritirarmi dall'Isola e tornare a casa: per me il gioco finisce qua", ha dichiarato Angelo davanti alle telecamere.

Parole simili anche per Leonardo Brum, che aveva già mostrato segnali di cedimento nei primi giorni. Dopo un iniziale tentativo di rientrare, spinto anche dagli autori, ha infine deciso di chiudere la sua esperienza sull'Isola: "Ho chiesto di tornare a casa. Lo so, ho già vissuto questo momento una volta e poi sono rientrato. L'Isola mi ha dato un'altra opportunità, però non sto bene. Ho bisogno di sentire me stesso, non il gioco. Per me è finita. Voglio tornare a casa, punto".

Le parole di Simona Ventura tornano attuali

Il profilo ufficiale social del programma ha confermato il ritiro definitivo dei due concorrenti. A differenza di quanto accaduto in precedenza, questa volta non ci sarà alcuna possibilità di ripensamento. Un episodio che fa tornare alla mente le parole di Simona Ventura, storica conduttrice del reality e opinionista della diciannovesima edizione, che durante la seconda puntata aveva sottolineato come, nella sua Isola, un concorrente che decideva di ritirarsi non poteva tornare sui propri passi né essere presente in studio durante le puntate.

Con questi abbandoni, l'Isola dei Famosi si trova a dover fare i conti con una nuova emergenza interna. Resta da capire come la produzione intenderà gestire le prossime settimane e se ci saranno cambiamenti nel cast per sopperire a queste assenze improvvise.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Angelo e Leonardo annunciano il ritiro.