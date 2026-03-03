L’Isola dei Famosi lascia l’Honduras: nuova location e rivoluzione nel format

L'Isola dei Famosi si prepara a tornare su Canale 5 con una nuova stagione televisiva che promette cambiamenti importanti. Il survival game di casa Mediaset dovrebbe approdare in palinsesto a settembre, con una formula rinnovata che - secondo le anticipazioni - strizzerà l'occhio a format come Pechino Express.

A riportare le indiscrezioni è Davide Maggio: la prossima edizione del programma verrà registrata interamente prima della messa in onda, per poi essere montata e trasmessa in un secondo momento. Una scelta che permetterà alla produzione di valutare con attenzione i contenuti e proporre un racconto più strutturato e curato in fase di editing, proprio come accade già per Temptation Island e Pechino Express. Il format di base, tuttavia, dovrebbe restare invariato.

Addio Honduras: si vola nelle Filippine?

Oltre ad abbandonare la diretta in studio, tra le novità più rilevanti ci sarebbe anche il cambio di location. Dopo anni in Honduras, la produzione sarebbe pronta a trasferirsi nelle Filippine, attualmente la meta più accreditata per le nuove riprese.

Cristina Plevani vince L'Isola dei Famosi

La decisione sarebbe legata alle proteste delle comunità locali di Cayos Cochinos, dove i divieti di navigazione e pesca imposti durante le registrazioni avevano generato tensioni, limitando l'accesso alle risorse per gli abitanti della zona.

"Le registrazioni dovrebbero tenersi tra maggio e luglio per un totale di circa quaranta giorni - scrive Davide Maggio - La messa in onda potrebbe essere a settembre 2026 o a gennaio 2027".

Confermata la conduzione? Veronica Gentili aspetta notizie

Per quanto riguarda la conduzione, il reality dovrebbe essere nuovamente affidato a Valeria Gentili, la cui gestione della scorsa edizione è stata apprezzata sia dal pubblico sia dalla critica.

Nei mesi scorsi, Pier Silvio Berlusconi aveva anticipato che il reality sarebbe tornato, ma in una veste diversa. Lo slittamento de L'Isola dei Famosi - solitamente collocato dopo la versione prolungata del Grande Fratello VIP - sarebbe legato proprio ai ritardi del reality più longevo della televisione italiana.

Quest'ultimo tornerà il 17 marzo, guidato da Ilary Blasi, che prende il posto di Alfonso Signorini dopo l'autosospensione del conduttore. La nuova stagione di Temptation Island si preannuncia dunque come una vera e propria svolta: tra rivoluzione produttiva e cambio di scenario, il reality è pronto a reinventarsi per riconquistare il pubblico di prima serata.