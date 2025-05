L’Isola dei Famosi 2025, fuga di massa in diretta: tre concorrenti abbandonano il reality

L'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2025, andata in onda mercoledì 21 maggio, è stata segnata da una vera e propria fuga di massa. Ben tre concorrenti hanno deciso di abbandonare il reality nel corso della diretta: Camila Giorgi, Samuele Bragelli (alias Spadino) e Nunzio Stancampiano hanno tutti comunicato la loro intenzione di lasciare il gioco, motivando la scelta con ragioni personali e di salute.

Camila Giorgi lascia per motivi familiari

La prima a comunicare la sua decisione è stata la tennista, costretta a ritirarsi per motivi familiari. Un'uscita silenziosa e rispettosa, molto diversa da quella dei due compagni d'avventura protagonisti di un acceso confronto con la produzione. L'ex naufraga ha raccontato di aver lasciato alle spalle una situazione delicata.

Camila Giorgi ha spiegato che la sua famiglia in Argentina stava affrontando problemi di salute e aveva bisogno di lei. Ha ammesso che partecipare all'Isola dei Famosi era stato impegnativo, anche perché non si sentiva del tutto pronta, ma ha aggiunto di essere comunque felice per l'esperienza vissuta e per le persone che ha avuto modo di conoscere.

Camila Giorgi

Lo scontro con la produzione e il ritiro

Nunzio e Spadino hanno manifestato il desiderio di andarsene già nelle ore precedenti la diretta, alimentando tensioni e scontri con il resto del gruppo. "Non sono più felice, ho dato tanto al gruppo come leader. Non è fame o sonno, è che non sto più bene qui", ha spiegato Nunzio. Più accesa invece la posizione di Spadino, accusato dalla produzione di aver avanzato la notte precedente una richiesta poco consona: "O mi date un pasto, o ce ne andiamo."

Veronica Gentili, intervenuta in diretta, ha affrontato la questione rimproverando i due concorrenti per aver infranto il patto con il programma e con il pubblico. Ha sottolineato che L'Isola dei Famosi non è un albergo, ma un gioco duro e trasparente, aggiungendo che non è accettabile ricattare la produzione. "È ingiusto per chi continua a lottare ogni giorno.", ha concluso la conduttrice

Nonostante i tentativi di difesa - Spadino ha sostenuto di aver semplicemente espresso una necessità, mentre Nunzio ha parlato di un malessere fisico legato alla sua ipertensione - entrambi alla fine hanno scelto di lasciare. "Me ne voglio andare con il sorriso, ho paura di perderlo restando qua", ha detto Spadino. "Deluderò tante persone, ma sto male", ha aggiunto Nunzio.

Subito dopo i ritiri, è stato annunciato che non ci saranno più due gruppi separati: i naufraghi rimasti saranno uniti in un unico gruppo. Una scelta che sembra voler dare una nuova coesione al cast, duramente colpito dalle defezioni. Quella del 21 maggio non è stata però la prima serata di abbandoni per L'Isola dei Famosi.

Nei giorni precedenti avevano già lasciato il gioco Leonardo Bruni e Angelo Famao, anche loro provati dalle difficoltà fisiche e psicologiche della permanenza sull'isola. Una stagione dunque complessa e turbolenta, dove la sopravvivenza sembra più che mai mettere alla prova non solo i corpi, ma anche le menti dei naufraghi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Samuele Bragelli e Nunzio Stancampiano comunicano al gruppo la loro decisione di abbandonare definitivamente L'Isola dei Famosi.