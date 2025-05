L'isola dei famosi 2025, pagelle terza puntata: Cannata e Frezza, che melodramma (6), giovani in fuga (3)

Se Veronica Gentili ha dato il meglio di sè durante la terza puntata de L'isola dei famosi 2025, altrettanto non hanno fatto nè i giovani, quasi ritirati in massa, nè Mirko Frezza, in crisi di vanità e in cerca di moine

La terza puntata de L'isola dei famosi 2025, in onda ieri sera su Canale 5, ha segnato un record negativo: quello del maggior numero di concorrenti mai ritiratisi da un programma, almeno a memoria umana. Soltanto ieri, infatti, e in diretta, sono stati tre i naufraghi a comunicare, a un'inviperita Veronica Gentili, che intendevano tornare indietro anzitempo.

Veronica Gentili conduce L'isola dei famosi 2025

Voci di corridoio dicono che gli autori siano già al lavoro per nuovi casting, anche perchè non si possono escludere altri ritiri visti tutti i tentativi a suon di lacrime, durante ogni diretta, per convincere la produzione a mandare una nave di salvataggio al largo dell'Honduras.

Da parte nostra non possiamo che notare due cose: anzitutto che nemmeno i concorrenti dei reality sono più quelli di una volta. In secondo luogo, o Mediaset deve aver abbassato i compensi oppure deve essere sparita dai contratti la famosa penale in caso di abbandono.

Le nostre pagelle dell'Isola dei famosi 2025

Verso la fine della puntata le telecamere di Canale 5 hanno involontariamente inquadrato una ragazza nel pubblico che ormai non riusciva più a tenere gli occhi aperti. Nonostante, rispetto a tanti altri programmi di prima serata (e non solo reality), questa edizione dell'Isola ci stia tenendo abbastanza impegnati, useremo la poverina per fare il nostro personale appello a Mediaset.

Gli ascolti, lo share, le percentuali: sono tutti argomenti validi, ma non si potrebbe cominciare e finire un po' prima? Non è che forse il pubblico guarda sempre meno la TV perchè non ce la fa più a sostenere i suoi orari?

I maschi giovani in fuga dall'isola - voto 3

Spadino e Nunzio si ritirano

"Veronica tu hai voluto l'isola più dura di sempre?": è Omar Fantini che vuole spiegare a una conduttrice ormai allibita il perché del fuggi fuggi generale. Nel giro di tre settimane di reality sono già 5 i concorrenti che hanno abbandonato il gioco.

Salvando Camila Giorgi, tornata indietro per questioni familiari, gli altri 4 sono tutti ragazzi giovani e in salute, spariti da un giorno all'altro per fame, mancanza di sonno e mosquitos. Insomma per tutte quelle cose che da 20 anni rendono questo reality L'isola dei famosi e non il Grande Fratello. Pur ammettendo che non abbiano mai guardato un'edizione del programma, ci sarà pure stato scritto sul contratto! Tanto che pure la Gentili tuona: "Resistere alla fame fa parte del gioco, altrimenti si chiamava vacanza".

Roba che tocca quasi dare ragione a Mario Adinolfi quando dice: "Posso dire quella parola? Sono viziati".

Ma a volerlo guardare bene non è neppure questo il punto, almeno non solo.

Qui c'è un problema di responsabilità. Ma quello lì (Angelo Famao) che ha fatto rimandare il matrimonio della sorella perchè doveva partecipare all'Isola, si rende conto di quanto costi, anche solo in termini economici, rimandare un evento come le proprie nozze? Il modello brasiliano (Leonardo Brum) che solo una volta arrivato su Playa Uva si rende conto di quanto sia veloce il suo metabolismo.

Per non parlare di Spadino (che pensa pure che l'isola faccia quei 15 punti di share grazie a lui, stellina) e Nunzio Stancampiano, che di notte irrompono nella cabina tecnica pretendendo cibo "altimenti ce ne andiamo con la barca", e in prima serata vorrebbero pure passare per due chierichetti.

Se la conduttrice ha dato loro pure i remi per tornarsene il prima possibile a casa, a richiamarli all'ordine e, si diceva, alla responsabilità delle proprie azioni è anche Simona Ventura, stanca come tutti noi di questa inutile pantomima.

Loredana Cannata CSI e Mirko Frezza in crisi di vanità - voto 6

Mirko Frezza e Loredana Cannata

Dove la sufficienza viene raggiunta solo facendo una media dei due voti. E perchè poi alla fine pure la Cannata, che c'avrebbe ragione da vendere, esagera un po' con quella storia della carne di Mirko sotto le unghie, che se succedesse davvero qualcosa e dal mare arrivassero quelli di CSI - Scena del crimine, la maggiore indiziata sarebbe lei.

In tutta sincerità non si è capito nemmeno bene perchè si siano messi a litigare come delle Antonella Elia e Aida Yespica qualunque, ma non è questa la cosa essenziale. Molto più interessante è quello che è arrivato dopo. Perchè a quanto pare, dopo la crisi dei giovani, Veronica Gentili e Simona Ventura dallo studio si ritroveranno a gestire la crisi del maschio medio.

Perchè Mirko Frezza, che, dicono gli altri, s'era proprio svegliato col piede sbagliato quel giorno, ha dovuto sopportare la terribile onta di essere chiamato "uomo senza palle".

Lui potrà pure sbagliare il nome di Loredana Cannata 10 volte al dì, potrà anche averle detto "di te non me ne importa niente", potrà anche averla apostrofata in vari modi, dandole in diretta della stramba che "io credo in Dio, lei parla al sole" (e indovinate un po' da chi è arrivata la pacca sulla spalla?), ma guai a fare una battuta legata alla sua mascolinità.

E infatti più tardi, dopo avere invocato la forza erculea della figlia Michelle che avrebbe lanciato l'attrice siciliana come un sassolino in mare, Mirko ha pure rincarato la dose, scherzando sull'aspetto molto più "selvaggio" che Loredana Cannata ha assunto, in tre settimane di reality, rispetto alla foto delle nomination. Come se la poveretta, invece, c'avesse davanti Jacob Elordi! Minacciando pure di andare via perchè sofferente e impossibilitato a dividere lo spazio con gente che proprio non gli va giù.

Tutta 'sta manfrina perchè? Per ricevere due moine in più da conduttrice e opinionista. Che puntualmente arrivano, perchè Mirko Frezza, col suo carattere fumantino, con i modi da gentiluomo preistorico, è in effetti uno degli elementi più forti di questa stagione.

Alla fine la battuta più lucida e ironica, all'indirizzo di Loredana Cannata, è proprio di quel Mario Adinolfi che lei aveva nominato con tanta decisione nella puntata precedente: "Tu già eri sicura che mi avresti nominato per le prossime 10 puntate, e invece...". Al peggio non c'è mai fine.

Evviva Veronica Gentili, che sa prendere posizione - Voto massimo

Veronica Gentili fa un appello per la popolazione di Gaza

Ammettermo che, all'annuncio del suo nome come conduttrice de L'isola dei famosi 2025, avevamo nutrito diversi dubbi sulla riuscita dell'operazione, obnubilati da mesi e mesi di Grande Fratello, assuefatti a quello che, almeno da 10 anni a questa parte, si è imposto come lo stile unico di conduzione dei reality.

Veronica Gentili è qui ogni mercoledì per ricordarci che errore sarebbe stato consegnare di nuovo questo show a uno dei soliti nomi. In realtà ce lo ricorda anche il martedì sera, da Italia 1, con Le Iene, che proprio il giorno precedente, tra una stilettata a Rocco Siffredi e la testimonianza inedita sul caso Garlasco, aveva registrato un picco di ascolti, secondo, in termini di share, solo a Rai 1.

Lei non conduce un reality come se fosse solo un reality, ma prova ogni settimana a restituirgli quella dignità, dimenticata e perduta nel corso degli anni, quasi da esperimento sociale (ricordate quanto e in che terimini, sia in Italia che all'estero, si era parlato del primo Grande Fratello?). Non è un caso che, insieme agli autori, abbia scelto un cast che le dà l'opportunità di farlo, non è un caso che la rete assecondi quella necessità di prendere posizione su questioni anche molto urgenti.

Perchè è anzitutto una giornalista che sa bene quanto possa sembrare quasi blasfemo, in questo preciso momento storico, parlare di fame sull'Isola dei famosi quando "in un posto poco lontano da noi" c'è chi sta davvero morendo di stenti. Così alla fine, tra una pausa pubblicitaria e l'altra, in una prima serata di Canale 5 dedicata all'intrattenimento, lo dice: "Voglio fare un appello".

Rischiano grosso, Veronica Gentili e la rete, perchè l'argomento è delicato e divisivo: "Noi siamo qui a giocare a un gioco nel quale ci si mette alla prova e si accetta volontariamente di soffrire la fame. Purtroppo in questo momento, in un posto poco lontano, a Gaza, ci sono migliaia di bambini e non solo che la fame non la soffrono per scelta, ma perché si trovano in guerra e nell'impossibilità di ricevere aiuti umanitari. Vedere tutti i giorni la loro disperazione e sapere di non poter fare nulla ci fa sentire inutili e impotenti. Quindi questa sera io voglio chiedere a tutte le istituzioni italiane ed europee che si facciano per favore carico, ma subito, di questa situazione. Perché davvero non si può più aspettare. Grazie".

Applausi scroscianti, in studio e fuori.

Alessia Fabiani villain - Voto 7

Alessia Fabiani

Antonella Mosetti lo dice dalla prima puntata, Patrizia Rossetti, che ormai lei ha preso di mira, ci ha anche litigato, Teresanna Pugliese ha smascherato quella sua nomination opportunista della prima puntata, appellandola direttamente come l'ancella di Mario Adinolfi. Perché in effetti, dopo il primo televoto vinto con percentuali bulgare dal politico, lei ha capito che, anziché criticarlo senza troppa convinzione per partito preso (degli altri), era meglio farselo amico.

Dice di volersi fare solo i fatti suoi, ma nel frattempo fa la spia quando Mirko Frezza viola il regolamento e concede un tizzone ancora acceso ai giovani. Cristina Plevani, poi, lascia intendere che non è neppure molto collaborativa nei lavori pratici necessari per sopravvivere alla natura selvaggia dell'isola.

Alessia Fabiani, insomma, sta assumendo un ruolo ben preciso all'interno della Playa: l'antipatica. E a lei in fondo non sembra neppure importare più di tanto: non sta benissimo, lo dice, perché ci sono persone con cui non riesce a convivere pacificamente, ma soprattutto perché sente la mancanza di casa. E questo le basta. Il suo obiettivo è vincere e tornare dai figli, e che gli altri mangino alghe e granchi sognando le brioche. Altro che Mario Adinolfi, che la domenica mattina s'ascolta pure la messa: è Alessia Fabiani la vera villain dell'edizione.