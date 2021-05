Lisey's Story: Stephen King spiega perché ha voluto occuparsi della sceneggiatura della serie in un video

Stephen King, in un video di presentazione di Lisey's Story, spiega i motivi per cui ha scelto di occuparsi della sceneggiatura della serie Apple TV+.

La serie Lisey's Story arriverà a giugno su Apple TV+ e in un video lo scrittore Stephen King rivela perché ha deciso di occuparsi della sceneggiatura del progetto tratto dal suo romanzo.

Nella featurette l'autore spiega che il libro è sempre stato uno dei suoi preferiti: "Si tratta di una storia d'amore ed è sul coraggio di una donna che farebbe quasi qualsiasi cosa pur di salvare al vita di suo marito e la sua salute mentale".

Stephen King, nel video di presentazione del progetto, rivela inoltre: "La storia è qualcosa di diverso per me e sono molto legato a Lisey's Story. Ho avuto la polmonite nell'anno 2000, circa, e sono stato molto vicino alla morte. Quando sono tornato a casa dall'ospedale mia moglie aveva pulito il mio studio e ho pensato 'Sono morto. Sono un fantasma'". Lo scrittore ha proseguito sottolineando: "L'idea alla base del libro nasce da quell'esperienza, dal pensiero che gli autori quando inventano le cose vanno in un mondo diverso".

King ha poi ribadito: "Volevo raccontare la storia del romanzo, ma migliorarla. Ho pensato che se qualcuno dovesse rovinarla, come ho detto a mia moglie, dovessi essere io".

Lisey's Story è un thriller personale e malinconico che segue Lisey Landon (interpretata da Julianne Moore) a due anni dalla morte del marito, il famoso romanziere Scott Landon (interpretato da Clive Owen). Una serie di eventi inquietanti fa sì che Lisey affronti i ricordi del suo matrimonio con Scott che ha deliberatamente rimosso dalla sua mente. Joan Allen, Jennifer Jason Leigh, Dane DeHaan, Ron Cephas Jones e Sung Kang saranno accanto a Moore e Owen.

Diretto da Pablo Larrain, Lisey's Story è prodotto da Bad Robot Productions, casa di produzione di JJ Abrams, e Warner Bros. Television. Rarità assoluta, ogni episodio della serie è stato scritto personalmente da Stephen King.

King, Moore e Larraín sono i produttori esecutivi insieme ad Abrams, Ben Stephenson e Juan de Dios Larraín. La serie Apple Original in otto episodi sarà presentata in anteprima mondiale venerdì 4 giugno 2021 con i primi due episodi, seguiti da nuovi episodi ogni venerdì.