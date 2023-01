Lioness: Nicole Kidman entra nel cast della serie Paramount+ di Taylor Sheridan

Lioness, la nuova serie tv Paramount+ di Taylor Sheridan, vede Nicole Kidman entrare nel suo cast. A riportarlo per primo è stato Variety. Precedentemente confermata come produttrice esecutiva, adesso la star australiana si prepara a lavorare anche davanti alla macchina da presa.

Roar: Nicole Kidman in una scena del secondo episodio

Basato su un programma della CIA realmente esistente, secondo la sua descrizione ufficiale Lioness segue "Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una giovane marine dal carattere duro, ma appassionata, arruolatasi per unirsi al Lioness Engagement Team della CIA. Il suo obiettivo è quello di aiutare a far cadere un'organizzazione terroristica dall'interno".

Nicole Kidman indosserà i panni di Kaitlyn Meade, sempre secondo Variety, descritta come "il supervisore senior della CIA che ha avuto una lunga carriera in ambito politico. Questa dovrà destreggiarsi tra il suo appartenere a una comunità dell'intelligence di alto rango, l'essere una moglie che desidera ardentemente l'attenzione che lei stessa non può dare, e anche un mentore per qualcuno".

Zoe Saldana star di Lioness, nuova serie di Taylor Sheridan prodotta da Nicole Kidman

Nel cast di Lioness troviamo anche: Zoe Saldaña, Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Hannah Love Lanier, Stephanie Nur e Jonah Wharton.