Mike Heslin, l'attore di Lioness morto a 30 anni: i medici non si spiegano le cause

L'attore di Operazione speciale: Lioness Mike Heslin è purtroppo morto all'età di 30 anni, tuttavia i medici a quanto pare non riescono a spiegarne le cause.

Il 2 luglio scorso, l'attore ha avuto "un improvviso evento cardiaco", come descritto dal marito su Instagram. Nicolas James Wilson ha parlato della vita del suo partner e ha ribadito che non c'è ancora una spiegazione medica per la sua tragica dipartita.

Vi riportiamo di seguito il suo messaggio condiviso sui social media: "Il 2 luglio mio marito, il mio migliore amico e la mia anima gemella Mike Heslin è deceduto a causa di un inaspettato evento cardiaco dopo una battaglia di una settimana in ospedale. Michael era giovane, in perfetta salute, e i medici non hanno alcuna spiegazione per quello che è successo".

Mike Heslin, il ricordo straziante del marito

L'attore ha proseguito: "Michael era brillante, altruista, talentuoso e un vero e proprio angelo custode. Mi ha aiutato da solo a superare le diverse fasi del mio cancro. Era la prima persona che tutti chiamavano per condividere le buone notizie, ed era la persona perfetta da chiamare se avevano bisogno di una spalla su cui appoggiarsi o del miglior consiglio".

"Era davvero l'uomo più dolce, premuroso e affettuoso del mondo e tirava fuori il meglio da tutti coloro che avevano il piacere di incrociarlo. Viveva con una tale facilità e sicurezza e trasformava tutti coloro che lo circondavano in una versione migliore di loro stessi. Non importa quanto le cose fossero difficili, sapevamo che non c'era nulla che non potessimo superare con Mike al nostro fianco".

Wilson ha poi concluso con una dedica commovente: "Michael, incontrarti è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata. Tu sei il mio mondo. Sei tutto per me. Quando ti ho sentito esalare l'ultimo respiro, il mio cuore si è frantumato in un milione di pezzi. Se avessi il potere di scambiarmi di posto con te, lo farei in un istante, ma affronterò un giorno alla volta, come mi hai sempre detto, e vivrò ogni giorno in tuo onore".

"Solo una settimana fa, eravamo nella fase iniziale della creazione di una famiglia e ci scambiavamo regolarmente i nostri nomi preferiti per i nostri futuri figli. Mi hai sempre detto che sentivi di essere destinato a diventare padre, e io non potrei essere più d'accordo. Saresti stato il padre più perfetto del mondo. Se mai diventerò padre, chiamerò mio figlio come te e spero di riuscire a farlo diventare almeno la metà dell'uomo che sei tu".