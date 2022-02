Zoe Saldana star di Lioness, nuova serie di Taylor Sheridan prodotta da Nicole Kidman

La star di Guardiani della Galassia Zoe Saldaña sarà la protagonista della nuova serie firmata da Taylor Sheridan per Paramount+, Lioness, incentrata su un vero programma della CIA. La serie vedrà Nicole Kidman in veste di produttrice esecutiva con la sua compagnia Blossom Films.

Lioness, prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, enteerà in lavorazione a giugno. Tom Brady fungerà da produttore esecutivo e showrunner.

Al centro della storia troviamo una marine reclutata per fare amicizia con la figlia di un terrorista per abbattere l'organizzazione dall'interno.Zoe Saldana interpreterà Joe, una caparbia dirigente a capo del programma Lioness della CIA, con il compito di addestrare, gestire e guidare le sue agenti sotto copertura che lavorano per assassinare i terroristi più pericolosi del mondo.

"Lioness si basa su un programma incredibile, in gran parte sconosciuto, in sinergia tra CIA e forze speciali, in cui le donne soldato statunitensi si infiltrano nella comunità locale e raccolgono informazioni", ha affermato David C. Glasser, CEO di 101 Studios. "Taylor Sheridan ha creato una storia intensa e avvincente all'interno di questo mondo inesplorato e siamo onorati che prenderà vita su Paramount+ attraverso il talento di Zoe Saldaña nella recitazione e nella produzione insieme alla produttrice esecutiva Nicole Kidman e allo showrunner Tom Brady".