Lion - La strada verso casa, stasera su Iris: storia vera, trama e cast del film con Dev Patel

Stasera alle 21:00 su Iris appuntamento con Lion - La strada verso casa, film del 2016 diretto da Garth Davis e tratto da una storia vera. Luke Davies ha scritto la sceneggiatura della pellicola con protagonista Dev Patel e candidata a sei premi Oscar. Volker Bertelmann è autore delle musiche. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Lion - La strada verso casa: Trama

Il film è basato sulla vera storia di Saroo Brierley, un bambino indiano che si separa dalla sua famiglia e si ritrova a migliaia di chilometri da casa. La storia inizia quando Saroo, un giovane bambino indiano, si imbarca su un treno con suo fratello maggiore per cercare di trovare lavoro. Purtroppo, finisce per perdersi e ritrovarsi a Calcutta, a migliaia di chilometri da casa sua.

Saroo sopravvive per strada e viene alla fine adottato da una coppia australiana. Cresce in Australia, ma la sua vita è segnata dai ricordi del suo passato e dalla preoccupazione per la sua vera famiglia in India. Da adulto, Saroo decide di utilizzare Google Earth per cercare di rintracciare la sua città natale e la sua famiglia biologica.

Il film segue il suo viaggio emozionante e commovente mentre cerca di ricostruire il suo passato e trovare la sua casa d'infanzia

Curiosità

Lion - La strada verso casa è stato presentato in anteprima mondiale il 10 settembre 2016 al Toronto International Film Festival. Nel nostro paese è stato distribuito il 22 dicembre 2016 grazie a Eagle Pictures.

Il film è basato sulle memorie di Saroo Brierley, intitolate "A Long Way Home".

Alla fine della pellicola, durante i titoli di coda, possiamo vedere delle immagini della famiglia biologica e adottiva di Saroo Brierley.

Il film è stato candidato a sei premi Oscar 2017: miglior film, miglior attore non protagonista a Dev Patel, miglior attrice non protagonista a Nicole Kidman, miglior sceneggiatura non originale a Luke Davies, miglior fotografia a Greig Fraser e miglior colonna sonora a Dustin O'Halloran e Hauschka.

Storia vera di Saroo Brierley

Saroo Brierley è nato in India nel 1981, nella piccola città di Ganesh Talai, nel distretto di Khandwa, nello stato del Madhya Pradesh. All'età di cinque anni, mentre si trovava con suo fratello maggiore Guddu, Saroo si è ritrovato accidentalmente a bordo di un treno notturno che lo ha portato lontano dalla sua famiglia. Quando è sceso dal treno, si è trovato nella grande città di Calcutta, a migliaia di chilometri da casa sua. Non parlava la lingua locale e non conosceva il nome del suo villaggio natale, quindi è stato costretto a vagare per le strade di Calcutta, sopravvivendo come può, prima di essere accolto in un orfanotrofio.

Dopo qualche tempo, Saroo è stato adottato da una coppia australiana, John e Sue Brierley, e trasferito in Australia, dove ha cresciuto. Nonostante la sua nuova vita felice con la sua famiglia adottiva, Saroo non ha mai dimenticato la sua famiglia biologica in India e ha cercato di ricordare il nome del suo villaggio d'origine e altre informazioni che potessero aiutarlo a ritrovarli.

Da adulto, Saroo ha iniziato a utilizzare Google Earth per esplorare le regioni dell'India e cercare di identificare il suo villaggio natale. Dopo anni di ricerche, ha finalmente avuto successo nel 2011, individuando la sua città natale di Khandwa e riunendosi con la sua madre biologica, Fatima, e il resto della sua famiglia.

Recensione e Trailer

