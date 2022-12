Lion - La strada verso casa, su Prime Video in streaming da oggi

Arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 22 dicembre 2022 Lion - La strada verso casa, il film del 2016 diretto da Garth Davis con Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham e Dev Patel.

Ispirato al libro autobiografico La lunga strada per tornare a casa, Lion - La strada verso casa racconta la storia vera di Saroo Brierley, interpretato da Dev Patel in età adulta e da Sunny Pawar durante l'infanzia. Saroo ha solo 5 anni quando si perde a Calcutta e non ritrova più la via di casa, distante 1600 chilimetri. Dopo aver vagato per mesi per le strade della città, il bambino viene salvato e adottato da una famiglia australiana.

Lion: Dev Patel e Rooney Mara in una scena del film

Una volta divenuto adulto, grazie a Google Earth, Saroo riuscirà a localizzare e riabbracciare la sua vera madre, rimasta in India. Nonostante le iniziali riserve dei produttori su Dev Patel, scritturato solo dopo un'estenuante provino durato ben 6 ore, il film si è rivelato un successo anche grazie alla sua interpretazione, che è stata premiata con due candidature, nel 2017, agli Oscar e ai Golden Globe nella categoria di Miglior Attore non protagonista. Il prossimo progetto di Garth Davis si intitolerà Foe e vedrà come protagonista la candidata all'Oscar Saoirse Ronan: ambientato in un futuro non troppo lontano, dopo un severo cambiamento climatico che ha rovinato le fattorie, un contadino e sua moglie faticano a mantenere una delle ultime fattorie rimaste finchè qualcuno bussa alla loro porta...