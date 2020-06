L'incredibile Hulk: Mark Ruffalo era stato considerato prima di Edward Norton

Louis Leterrier voleva che fosse Mark Ruffalo ad interpretare Bruce Banner ne L'incredibile Hulk ma la Marvel insistette affinché il ruolo andasse ad Edward Norton. L'attore americano ha interpretato Banner nel film ma il suo periodo con la Marvel non è durato a lungo e, ironia della sorte, è stato proprio Mark Ruffalo a sostituirlo nel 2012.

Edward Norton in una scena del film L'incredibile Hulk (2008)

La performance di Norton ne L'incredibile Hulk è stata ben accolta sia dal pubblico che dalla critica e niente faceva pensare che i Marvel Studios stessero cercando di sostituirlo; ma, a quanto pare, dietro le quinte ci furono molti disguidi sul set e lo studio non voleva più lavorare con l'attore.

Tutti si aspettavano che Norton riprendesse il ruolo di Hulk in The Avengers ma proprio prima che iniziassero le riprese del film la Marvel rilasciò una dichiarazione dicendo che non avrebbero lavorato di nuovo con Norton perché stavano cercando "un attore che fosse in grado di incarnare la creatività e lo spirito collaborativo degli altri talentuosi membri del cast."

Quattro anni dopo Norton ha parlato per la prima volta in assoluto del suo scontro con la Marvel raccontando una versione ben diversa da quella diffusa pubblicamente dallo studio cinematografico: "Forse ad un livello inconscio, non volevo essere associato a quel franchise per non degradare la mia efficacia come attore. Penso che puoi fare qualunque cosa una volta ma se reciti in un film del genere troppe volte può diventare un abito difficile da togliere, almeno agli occhi degli altri."