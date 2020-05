L'impero colpisce ancora: George Lucas ha cambiato il finale mentre il film era già nei cinema

George Lucas avrebbe cambiato il finale de L'impero colpisce ancora con il film già nei cinema. La notizia arriva dal libro The Making of The Empire Strikes Back di JW Rinzler, pubblicato per celebrare il quarantesimo anniversario del cult.

Il bacio tra la principessa Leia e Han Solo

L'impero colpisce ancora ha avuto la sua premiere il 21 maggio 1980 in uscita limitata in 70mm in circa 100 cinema negli USA. Poco dopo Tom Smith della Industrial Light & Magic's ha ricevuto una chiamata da George Lucas in cui il creatore di Star Wars gli diceva: "Non vorrei dirtelo, ma ci servono più inquadrature per L'impero colpisce ancora."

A quanto pare, quando Lucas ha visto il film al cinema si è reso conto che il finale non era chiaro. Strana osservazione, visto che nel finale Luke, Leia e gli altri si riuniscono alla flotta ribelle per aiutare Luke a curare la sua mano mentre Lando e Chewbacca si impossessano del Millennium Falcon per andare in soccorso di Han Solo.

A quanto pare, il pubblico sarebbe stato confuso dalla relazione tra Luke e Leia e Lando e Chewie e non avrebbe chiaro il fatto che i due gruppi si trovavano su due navi spaziali separate, così George Lucas ha sentito il bisogno di aggiungere tre inquadrature prima dell'uscita estesa del film in 35mm.

Star Wars: Mark Hamill commenta il fandom "tossico" della nuova trilogia

"Divertente questo scherzo" questa la prima reazione di Ken Ralston di ILM che, aggiunge "ma non era affatto uno scherzo".

Due delle tre nuove inquadrature, visibili nel video seguente, mostrano il Millennium Falcon dall'esterno prima di tagliare su Lando e Chewie prima che un'ultima panoramica dal Falcon alla fregata medica mostri Luke e Leia.

I tre frame aggiuntivi sembrano un piccolo cambiamento, ma servono a stabilire la geografia tra il Millennium Falcon e Luke, che si trovano su due diverse navi spaziali. Nella versione originale in 70mm si vedeva il Falcon attaccato alla fregata medica prima del taglio su Lando e Chewie a bordo per poi passare a Luke e Leia. Facile immaginare che il puibblico potesse confondersi.

George Lucas ha preferito non correre questo rischio così ha spinto la ILM a usare materiale avanzato e modellini costruiti ex novo per aggiungere i frame mancanti, che hanno richiesto nuovi effetti speciali e modifiche alla colonna del sonoro e ai dialoghi. Il tutto realizzato in sole tre settimane, in tempo per l'uscita estesa nelle sale. A lavoro compiuto George Lucas ha chiesto a Tom Smith: "Aspetta un minuto. Se voi avete fatto tutto così velocwmente, perchè avete impiegato tanto tempo per fare tutto il resto?."