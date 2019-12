L'Immortale: è record di incassi nel giorno del debutto per il film di Marco D'Amore

L'Immortale, il film diretto e interpretato da Marco D'Amore, è già record al box office italiano nel giorno del suo debutto, classificandosi come terza apertura migliore di sempre per un film italiano non comico.

L'Immortale è già record di incassi nel giorno del suo debutto: il film diretto e interpretato da Marco D'Amore incassa la cifra record di 602.973 euro, con un totale di 87.860 spettatori e una media per copia di 1399 euro, e diventa il film italiano con il miglior debutto al botteghino, in un giorno feriale, degli ultimi cinque anni e la terza migliore apertura di sempre per un film italiano non commedia.

Commenta così Marco D'Amore, protagonista a 360° del progetto: "Sono felice, emozionato, frastornato da questa accoglienza. Non posso che ringraziare il pubblico, i miei produttori e tutti coloro che hanno creduto a questa meravigliosa scommessa che oggi possiamo dire vinta".

E altri gli fanno eco: "È un risultato straordinario per un film fondato su un'idea e non sulla comicità o sul cast e per un'opera prima. La serialità italiana deve molto al cinema e oggi, finalmente, gli restituisce qualcosa: il racconto epico. E traghetta in sala, a vedere un film italiano, un grande pubblico, linfa vitale del cinema" afferma Riccardo Tozzi, produttore e fondatore di Cattleya.

"Un numero impressionante che conferma la magia della sala e la sua forza attrattiva - dichiara Nicola Maccanico, amministratore delegato di Vision Distribution - È la vittoria di un'idea, di un percorso narrativo unico e di un grande artista che ci ha regalato un film d'esordio che resterà: Marco D'Amore. Cinema e serialità televisiva non sono mai stati così complementari, il coraggio di innovare ci può portare in una dimensione di successo ancora inesplorata dal cinema italiano di genere. Un grazie particolare a Riccardo Tozzi e Cattleya che non hanno mai paura di immaginare un futuro diverso".

L'Immortale, che segna il grande ritorno al cinema di Ciro Di Marzio, il personaggio reso celebre da Gomorra - La Serie, è una produzione Cattleya - parte di ITV Studios - con Vision Distribution in collaborazione con SKY, TIMVISION e Beta Film ed è distribuito da Vision Distribution. La sceneggiatura è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione.