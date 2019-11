L'Immortale: il poster ufficiale del film con Marco D'Amore

Dopo il trailer, ecco il poster ufficiale de L'Immortale, il film con Marco D'Amore che riporterà Ciro Di Marzio prima sul grande schermo, a partire dal 5 dicembre, per poi traghettarlo direttamente nella quinta stagione di Gomorra, che dovrebbe tornare nel corso del prossimo anno su Sky.

Doppio impegno per Marco D'Amore, protagonista de L'Immortale ma anche per la prima volta alla regia cinematografica. Che per l'esordio ha scelto un compito difficilissimo: dopo che la parola fine sembrava scritta, dopo aver gettato nella disperazione migliaia di fan per la perdita di quello che è, ad oggi, il personaggio più tragico e meglio riuscito, forse, di Gomorra - La Serie, ha preparato il ritorno di Ciro, ripescandolo dagli abissi del Tirreno e tenendolo nascosto per oltre un anno.

Ecco il poster de L'Immortale:

L'operazione piacerà al pubblico o sarà criticata? Tutto sta, naturalmente, nel riuscire ad attendere il 5 dicembre prossimo per capire come il film ha realizzato quello che il trailer de L'Immortale ha spoilerato solo pochi giorni fa: Ciro Di Marzio è più vivo e combattivo che mai.

Il film è una produzione Cattleya con Vision Distribution in collaborazione con Sky, Timvision e sarà distribuito da Vision Distribution. L'Immortale è un progetto crossmediale e innovativo attraverso il quale, per la prima volta in assoluto nella storia della serialità, un film a sé stante diventa anche un segmento del racconto a cavallo tra le due stagioni di una serie tv. La sceneggiatura è scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli, Marco D'Amore, Francesco Ghiaccio e Giulia Forgione. Tra gli interpreti, accanto a Marco D'Amore, anche Giuseppe Aiello, Salvatore D'Onofrio, Giovanni Vastarella, Marianna Robustelli, Martina Attanasio, Gennaro Di Colandrea, Nello Mascia e Aleksei Guskov.