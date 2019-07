L'immortale: Ciro è vivo o è morto? Il film su Gomorra riaccende il mistero!

L'immortale, il film su Gomorra, uscirà a dicembre e farà da ponte tra l'ultima e la quinta stagione. Ma Ciro è vivo o è morto, dunque? Su questo mistero Riccardo Tozzi e Nicola Maccanico di Vision Distributon hanno rilasciato dichiarazioni sibilline, anche se intriganti, a Cinè - Giornate estive di cinema a Riccione.

Durante l'incontro è stato anticipato che L'immortale farà da ponte tra la quarta e la quinta stagione di Gomorra, e che sarà necessario guardare il film incentrato sul personaggio di Ciro Di Marzio (e che racconterà la sua infanzia e l'età adulta) per una fruizione più completa della prossima stagione. Sul destino di Ciro però, Tozzi e Maccanico tornano ad accendere le speranze dei fan: "Ciro era vivo prima di morire, ma quando? E quindi Ciro è morto o non è morto?" Questo, anticipano i produttori sarà "Il mistero che il film nasconde" Quali sorprese ci aspettano al cinema dal 12 dicembre? L'immortale farà luce su uno dei misteri più discussi dai fan, che dalla fine della terza stagione non si danno pace sull'uscita di scena di Ciro?

Gomorra: Marco D'Amore e Salvatore Esposito in una scena del finale di stagione

Sempre a proposito de L'Immortale, da Vision Distribution arriva un altro dettaglio interessante sul film: nonostante il legame con Gomorra, il film avrà uno stile diverso dalla serie tv, più cinematografico. Le riprese del film sono attualmente in corso e vedranno Marco D'Amore nel ruolo di regista e protagonista. Per quanto riguarda la trama del film, L'immortale si svolge per il 30% durante l'infanzia di Ciro, nella Napoli anni '80 (una storyline raccontata via flashback) mentre il resto del film sarà ambientato ai giorni nostri, a Riga.