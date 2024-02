Limitless: Disney annuncia la Stagione 2 del reality con Chris Hemsworth

Il reality tornerà per una seconda stagione su Disney+

Dopo il discreto successo ottenuto da Limitless, Disney ha confermato che il reality show con Chris Hemsworth tornerò per una seconda stagione sulla piattaforma streaming Disney+.

Il reality prodotto dal National Geographic segue Chris Hemsworth mentre cerca di trovare e dimostrare quelli che sono i segreti per vivre una vita più lunga e sana. La prima stagione ha visto l'attore esplorare temi come la gestione dello stress e l'esposizione a temperature estreme, mentre la seconda stagione lo vedrà continuare questo suo viaggio attraverso Nepal, Italia, Australia e Regno Unito.

Chris Hemsworth predisposto per l'Alzheimer

Durante le riprese della prima stagione del reality, Hemsworth ha fatto una scoperta sccioccante: i suoi geni lo porterebbero a essere altamente predisposto per una futura diagnosi di Alzheimer.

Peter Attia, dottore che si occupo di esaminare la longevità del corpo umano, gli ha riscontrato due copie del gene APOE4, proveniente dai suoi genitori, che lo metterebbe a serio rischio di contrarre la sindrome in futuro.

Chris Hemsworth: "Marvel ha bloccato la produzione del mio reality Limitless, temeva che sarei morto"

La scelta di Chris

L'attore ha poi motivato la decisione di parlare di questa scoperta all'interno dello show: "Mi era stata concessa la possibilità di rimuovere questo spezzone dalla serie, ma non ho voluto. Ho chiamato la produzione e ho detto loro che se questo fosse servito a motivare le persone a prendersi più cura di se stesse e a capire che ci sono dei passi da fare, allora sarebbe stato fantastico. La mia preoccupazione è stata quella di non volerlo manipolare e drammatizzare eccessivamente, trasformandolo in una sorta di tv del dolore a scopo di intrattenimento".