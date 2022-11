Chris Hemsworth: "Marvel ha bloccato la produzione del mio reality Limitless, temeva che sarei morto"

Il reality show di Chris Hemsworth sugli stunt estremi dovrà attendere. Marvel ha fatto bloccare la lavorazione di Limitless per evitare che l'attore morisse prima di completare le riprese di Thor: Love and Thunder. Hemsworth ha rivelato che Marvel ha chiesto l'interruzione della lavorazione del reality per Disney+ dopo che il divo australiano si è infortunato alla caviglia mentre si allenava per una delle sfide.

"Ho detto, 'Fantastico, lo faremo prima che io giri 'Thor: Love and Thunder'", ha ricordato Chris Hemsworth durante il "Jimmy Kimmel Live". "Comunque, ho iniziato ad allenarmi, mi sono distrutto una caviglia, così Marvel è intervenuta e ha detto: 'No. Lo show che potrebbe ucciderti puoi girarlo dopo il nostro film.'"

Chris Hemsworth presenta Thor a Roma nel 2011

L'incidente di Hemsworth è avvenuto durante un'acrobazia "piuttosto intensa" per Limitless che prevedeva l'arrampicata in cima a una funivia usando solo una corda penzolante sospesa a 30 metri d'altezza.

"Era una combinazione di... l'intensità dell'altezza, ma anche solo il tentativo di arrampicarmi sulla corda", ha detto Hemsworth spiegando la dinamica del suo infortunio. La pausa di Limitless sembra, però, aver creato nuove difficoltà.

Mad Max: Furiosa, Chris Hemsworth ha un look post-apocalittico nelle nuove foto dal set

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth durante una scena del film

"Quando è arrivato il momento di girare sul serio ero alla fine delle riprese di Thor ed ero delle dimensioni del Dio del Tuono. Il mio allenatore mi ha guardato e ha detto 'Sei fottuto. Questa sarà la cosa più difficile che tu abbia mai fatto."

Per Limitless, Chris Hemsworth ha anche fatto surf e nuotato nelle acque artiche, aiutandosi nella preparazione con esperti del movimento. richiedendogli di lavorare con uno scienziato dell'esercizio. Il reality in sei parti, creato dal regista di The Whale Darren Aronofsky, esamina gli atleti estremi che mettono alla prova i limiti del corpo umano.

"Si è trattato di una prova estrema dopo l'altra: una serie di esperimenti scientifici in cui ero la cavia", ha detto in precedenza Hemsworth a Entertainment Weekly. "Ero solo in balia delle persone con cui stavo lavorando che hanno fatto questo giorno per giorno. Ma ho anche acquisito una meravigliosa comprensione e apprezzamento per quanto siano incredibili il corpo e la mente umani e quale potenziale abbiamo tutti. Ma quando ho nuotato nell'Artico ho pensato 'Mai più nella vita'"

Limitless, che vede anche la presenza del fratello di Chris Hemsworth, Liam Hemsworth, è disponibile da oggi 16 novembre su Disney+.