Limitless: Chris Hemsworth nel trailer ufficiale della docuserie di National Geographic

Ecco il trailer di Limitless, la nuova docuserie di National Geographic, che sta per arrivare su Disney+, in cui Chris Hemsworth indaga su come poter vivere meglio e più a lungo.

Disney+ ha appena pubblicato il trailer ufficiale di Limitless, la serie originale di National Geographic Limitless con Chris Hemsworth divisa in sei episodi in cui la star del cinema guida gli spettatori in un adrenalinico viaggio personale nel quale indaga come contrastare l'invecchiamento e scoprire il pieno potenziale del corpo umano.

Basandosi sulle più recenti ricerche scientifiche, Limitless manda in frantumi le convinzioni tradizionali su come vivere la vita al massimo del proprio potenziale, mettendo al centro la scienza d'avanguardia sulla longevità umana. Tutti gli episodi della serie, diretta dal regista candidato all'Oscar Darren Aronofsky e dalla sua casa di produzione Protozoa, dalla Nutopia di Jane Root e dalla neonata Wild State di Hemsworth e Ben Grayson, saranno disponibili dal 16 novembre in esclusiva su Disney+.

A metà tra un'avventura scientifica globale e un viaggio personale, ogni episodio della serie segue l'attore mentre affronta imprese fisiche e mentali elaborate da esperti, scienziati e medici di fama mondiale per sbloccare il processo di invecchiamento. Ogni sfida, realizzata con la massima precisione, si fonda su studi innovativi che attingono da nuove ricerche e tradizioni consolidate. La missione di Hemsworth è quella di comprendere meglio i limiti del corpo umano e di scoprire come poter prolungare la salute e la felicità fino alla vecchiaia.

Mantenendosi in condizioni fisiche ottimali ed essendo noto soprattutto per aver interpretato un supereroe immortale, Chris si è sempre preso cura della sua salute e della sua forma fisica. Ma ora, alla soglia dei 40 anni, vuole scoprire come sfruttare il potenziale della sua mente e del suo corpo per rimanere più lucido, forte e sano più a lungo, non solo per sé e per i suoi figli, ma anche per i figli dei suoi figli. Ogni sfida spinge Hemsworth più in là di quanto abbia mai fatto prima. Attraverso la serie, gli spettatori potranno scoprire le tecniche per migliorare la propria salute e la propria vita.

Dopo anni di lavoro e con la collaborazione di amici e familiari, tra cui la moglie Elsa Pataky e i fratelli Luke e Liam, Chris Hemsworth è entrato a far parte di Limitless deciso a esplorare la sua salute emotiva e cognitiva oltre che sfidare i suoi limiti fisici. Aperto e onesto, ha lavorato instancabilmente per migliorare la sua resistenza mentale e affrontare alcune delle situazioni più dure che la vita ci riserva. Per Chris è un'esperienza profonda, autentica e una prova di umiltà.

Oltre alle sue sfide audaci ed emotive, Limitless condivide anche storie affascinanti di persone di tutto il mondo che hanno introdotto nelle loro vite le lezioni di longevità, ottenendo benefici sorprendenti. Ecco, invece, alcune delle sfide fisiche che la star ha dovuto affrontare: nuotare per più di 200 metri in un fiordo artico a 2 gradi, arrampicarsi su una corda di 30 metri sospesa su un canyon e camminare lungo una gru in cima a un grattacielo di oltre 270 metri, alto 80 piani.