L'imbalsamatore: stasera su Rai Movie il film di Matteo Garrone

Stasera su Rai Movie, alle 23:10 in seconda serata, arriva L'imbalsamatore, il film che Matteo Garrone, nel 2002, ha presentato presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes.

Campania, anni 90. Peppino (Ernesto Mahieux) è un tassidermista di mezza età, che è costantemente vittima di lazzi e vessazioni per la sua statura e il suo aspetto (è affetto da nanismo) e perchè omosessuale, anche se non apertamente dichiarato.

Quando incontra il giovane e attraente Valerio (Valerio Foglia Manzillo), che è affascinato dal suo lavoro, lo assume come assistente. Ma Valerio incontra Deborah (Elisabetta Rocchetti) e se ne innamora, e Peppino comincia ad essere ossessionato dal ragazzo e da un'insana gelosia nei suoi riguadi, che porterà a tragiche conseguenze.

L'imbalsamatore: un primo piano di Ernesto Mahieux

L'imbalsamatore, nel 2003, ha portato a casa due Nastri d'Argento (Miglior produttore a Domenico Procacci e Miglior montaggio a Marco Spoletini) e due David di Donatello (Migliore sceneggiatura a Matteo Garrone, Massimo Gaudioso e Ugo Chiti e Migliore attore non protagonista a Ernesto Mahieux).