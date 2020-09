L'imbalsamatore, su Netflix in streaming da oggi

L'Imbalsamatore, il film di culto di Matteo Garrone, è disponibile in streaming su Netflix a partire dal 1 settembre: il film del 2002 è stato anche presentato nella Quinzaine des Réalisateurs al 55º Festival di Cannes.

Peppino è un tassidermista di mezza età, che è costantemente vittima di lazzi e vessazioni per la sua statura molto bassa e il suo aspetto spiacevole. Un giorno incontra il giovane e attraente Valerio, che è affascinato dal suo lavoro, e lo assume come assistente. Ma quando Valerio incontra Deborah e se ne innamora, il tassidermista viene colto da un'insana gelosia...

L'imbalsamatore: un primo piano di Ernesto Mahieux

Il torbido e inquietante film racconta l'attrazione fatale tra due solitudini, un rapporto tra due persone in cui una delle due è in una condizione di dominio e l'altra di sottomissione, in cui uno cerca di rincorrere l'altro senza raggiungerlo mai. Gli attori scelti dal regista per l'interpretazione dei tre personaggi principali sono Ernesto Mahieux, che nei panni di Peppino ha vinto il David di Donatello, Valerio Foglia Manzillo, ex modello e al debutto nel cinema, e Elisabetta Rocchetti nel ruolo di Deborah, fidanzata di Valerio. Il film è stato girato al Villaggio Coppola, una frazione di Castel Volturno e Cremona, mentre le plumbee musiche sono state affidate alla Banda Osiris.

