Lilo & Stitch: Sydney Elizabeth Agudong interpreterà Nani nel film live-action

La versione live-action di Lilo & Stitch ha trovato l'interprete di Nani, la sorella maggiore della piccola protagonista: Sydney Elizabeth Agudong ha ottenuto il ruolo.

L'attrice è conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla serie On My Block.

Il film Lilo & Stitch sarà diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright.

Sydney Elizabeth Agudong interpreterà il personaggio di Nani che, nella versione originale, aveva la voce di Tia Carrere. L'attrice, nata nelle isole Hawai'i ha già recitato, oltre che in On My Block, anche in altre serie come NCIS.

Nel cast del lungometraggio ci saranno anche Maia Kealoha, nel ruolo di Lilo, e Zach Galifianakis e Billy Magnussen con delle parti ancora da annunciare.

Al centro della trama ci sono la piccola Lilo e un alieno chiamato Stitch, geneticamente progettato con l'unico scopo di distruggere qualsiasi cosa. Quando l'esperimento 626 fugge, e si ritrova sulla Terra, decide di assumere l'aspetto di un cane, venendo adottato da Lilo che decide, insieme alla sorella, di adottare un cucciolo per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch, nome scelto da Lilo, scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.