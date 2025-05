Lilo & Stitch, il simpatico alieno è meno "violento" nel remake, ecco perché

Il regista di Lilo & Stitch Dean Fleischer Camp ha spiegato pubblicamente perché la nuova versione del mostriciattolo alieno è meno violenta rispetto a quella del film animato.

Al momento, il remake sta ottenendo ottimi risultati al box-office, facendo registrare un debutto da 183 milioni di dollari negli Stati Uniti per il weekend del Memorial Day.

Il cambiamento di carattere di Stitch nel remake Disney

Intervistato da RadioTimes.com, il regista ha spiegato che l'atteggiamento distruttivo di Stitch rende molto bene con l'animazione ma non così bene nel contesto live action.

Lilo e Stitch in una scena del remake live action

"Cose come il livello di distruzione e violenza di Stitch. Violenza è forse una parola troppo forte, ma la violenza in generale può risultare molto comica nell'animazione" ha spiegato Camp "Si può immaginare un incidente d'auto molto divertente in un cartone, ma sfido qualsiasi regista live action a farlo con auto vere e persone vere, perché l'unica cosa che proveresti è preoccupazione".

Il regista e il suo team hanno cercato una soluzione:"Abbiamo passato molto tempo a chiederci: come possiamo preservare l'essenza di Stitch e la distruzione divertente del film, evitando però questi ostacoli?".

Gli effetti dei cambiamenti di Stitch sul film

Grazie a questo tipo di modifica nel comportamento dell'amico alieno di Lilo, il remake live action si concentra maggiormente sulle dinamiche relazionali dei personaggi.

Stitch in una scena del remake live action Lilo & Stitch

In Lilo & Stitch, Chris Sanders è tornato per dare voce a Stitch, ma il cast è quasi del tutto nuovo, con Maia Kealoha, Sydney Agudong, Zach Galifianakis Billy Magnussen Courtney B. Vance, Amy Hill e Tia Carrere nel cast.

Per la star di Relic Hunter è un ritorno, visto che nel film originale doppiava il personaggio di Nani.