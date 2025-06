Lilo & Stitch, il regista torna a difendere il divisivo finale: "Volevo raccontare una storia onesta"

Il regista del remake Lilo & Stitch Dean Fleischer Camp, ha difeso i cambiamenti apportati al finale del film che racconta la storia dell'amicizia tra la piccola Lilo e l'alieno Stitch.

Come spesso accade con i remake Disney, alcuni cambiamenti rispetto all'originale hanno suscitato polemiche: in questo caso, il nuovo design di Pleakley e Jumba, e l'assenza di Gantu come villain principale. A far discutere più di ogni altra cosa è però stato il finale.

Le polemiche intorno al finale di Lilo & Stitch

Nella conclusione pensata per il remake, Nani decide di affidare la tutela di Lilo alla vicina di casa per poter andare al college e studiare biologia marina.

Stitch in una scena di Lilo & Stitch

Una scelta che non è piaciuta a tutto il pubblico:"Ci ho riflettuto un po'. Credo che molte persone che criticano quell'idea non abbiano in realtà visto il film, e mi scrivono cose palesemente sbagliate. Si confondono sulla trama. Ma guardandolo si capisce l'intento della regia. [...] Volevo raccontare una storia onesta".

Il motivo del cambiamento del finale del remake di Lilo & Stitch

Nell'intervista, Fleischer Camp ha spiegato il motivo di questo cambiamento in Lilo & Stitch: ampliare maggiormente il concetto di 'ohana':"Volevamo ampliare il significato di ohana, basandolo sui valori tradizionali hawaiani come collettivismo, famiglia allargata e comunità. Chris ha fatto un'osservazione importante: 'In Hawaii, vicini, gruppi religiosi, zii e zie si fanno avanti. È così che sono cresciuto.' Questo ha portato alla creazione di Tutu, che adotta Lilo come hanai. È un concetto culturale che gli hawaiani che hanno visto il film hanno apprezzato. Non si tratta di sangue o burocrazia, ma di amore e responsabilità verso il bene comune".

I due protagonisti in Lilo & Stitch

Chris Sanders, doppiatore e regista anche del primo film animato, ha un forte legame con le Hawaii e ha influenzato parecchio la realizzazione di questo lungometraggio live action.