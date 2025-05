Lilo & Stitch, il regista del live-action spiega la sua priorità: “Volevo mostrare le vere Hawaii”

Il regista del live-action Lilo & Stitch, Dean Fleischer Camp, racconta come ha voluto rendere omaggio al classico Disney del 2002, ma con uno sguardo più autentico.

Lilo & Stitch è il nuovo remake live-action Disney, e come molti altri titoli della casa di Topolino, affronta la sfida di onorare l'originale rinnovandolo. Diretto da Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell), il film cerca di restituire la magia del classico d'animazione del 2002, pur introducendo un tono più realistico e contemporaneo.

Nel cast troviamo Maia Kealoha, al suo debutto cinematografico nei panni di Lilo Pelekai, e Chris Sanders - già regista e doppiatore di Stitch nel film originale - che torna a prestare la voce all'iconico alieno. Il progetto unisce riprese in location reali alle tecniche di animazione digitale, per dare nuova vita ai personaggi e all'ambientazione hawaiana tanto amata.

Lilo & Stitch

In una recente intervista rilasciata a CBR, Fleischer Camp ha svelato qual è stata la sua priorità principale nel dirigere il film: restituire una visione autentica delle Hawaii, lontana dalle immagini da cartolina.

"Tutti conoscono la versione turistica delle Hawaii", ha raccontato il regista. "Ma ho voluto girare la telecamera dall'altra parte, verso la quotidianità delle persone che vivono lì. Come Lilo, come le sorelle Pelekai".

Il filmmaker ha spiegato di aver dato grande importanza alla ricerca delle location, evitando i luoghi visti e rivisti in produzioni precedenti. "Abbiamo fatto molti sopralluoghi per trovare zone meno battute, più vicine alle vere comunità locali. Non volevamo girare tutto a Honolulu, ma esplorare la varietà dell'arcipelago".

Un remake che punta al cuore (e al botteghino)

Con un budget di circa 100 milioni di dollari, il nuovo Lilo & Stitch punta in alto: le stime parlano di un possibile incasso tra i 150 e i 160 milioni nel primo weekend negli Stati Uniti. Un obiettivo ambizioso, che supererebbe di gran lunga il risultato del film originale, che nel 2002 incassò 245,7 milioni di dollari in tutto il mondo con un budget di 80 milioni.

Lilo & Stitch

Le prime reazioni al film sono state in gran parte positive, con alcuni critici che lo hanno definito "il miglior remake live-action di un classico Disney". Tuttavia, le valutazioni ufficiali sembrano più caute: al momento, il film ha un 73% su Rotten Tomatoes, al di sotto dell'86% del film originale, che gode ancora dello status Certified Fresh. Con l'uscita in sala, è probabile che il punteggio si assesti.