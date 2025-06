Lilo & Stitch, morto improvvisamente l'attore David Hekili Kenui Bell

L'attore aveva da poco postato il suo provino effettuato per il remake in live-action Disney con il quale aveva ottenuto il ruolo

Come riportato da varie testate americane, è morto David Hekili Kenui Bell, attore recentemente apparso nel remake live-action di Lilo & Stitch e in serie come Magnum P.I. e Hawaii Five-0.

La sorella di Bell, Jalene Kanani Bell, ha confermato la sua morte in un post su Facebook. La causa del decesso, tuttavia, non è stata specificata. "È con il cuore a pezzi che vi comunico che il mio dolce, generoso, talentuoso, divertente, brillante e bellissimo fratellino David H. K. Bell sarà oggi in compagnia del nostro Padre Celeste", ha scritto Jalene Kanani Bell.

Bell aveva recentemente condiviso su Instagram delle foto dal set di Lilo & Stitch e una clip del suo provino. Ha interpretato un personaggio chiamato Big Hawaiian Dude, che fa cadere in modo comico il suo gelato alla vista di un portale alieno. Membro della Screen Actors Guild, aveva interpretato anche un personaggio di nome Isaac in un episodio di Hawaii Five-0 e Manu Saluni nella prima stagione di Magnum P.I.

David Hekili Kenui Bell in Lilo & Stitch

Il ricordo della sorella e l'esperienza in Lilo & Stitch

Lilo & Stitch: una nuova foto del film

"David amava fare l'attore, fare il doppiatore, passare il tempo con Brutus e viaggiare come ambasciatore di Kona Brew. L'industria cinematografica e l'intrattenimento erano così eccitanti per lui e mi piaceva che gli piacesse l'arte", ha aggiunto la sorella di Bell nel suo tributo.

Lilo & Stitch

"Ha frequentato Punahou e Kalani mentre nostro padre parlava hawaiano, quindi la sua capacità di recitare battute con comprensione dell'inglese, conoscenza degli indigeni e pidgin al massimo... lo ha reso un diamante grezzo. Lo si può sentire attraverso il sistema di amplificazione all'arrivo all'aeroporto di Kona, dove amava lavorare per creare un'esperienza fantastica e sicura per i clienti".

A proposito di Lilo & Stitch, aveva scritto su Instagram a maggio: "Ora, Mahalo a tutti coloro che hanno lavorato a questo film! Sapevo che sarebbe stato speciale partecipare a una proiezione del cast e della troupe e non mi ha deluso! È stato fantastico vedere così tante delle vere star, tra cui, secondo me, la nostra troupe locale alle Hawaii".