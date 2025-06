Lilo & Stitch: tanti simpatici e utili prodotti per festeggiare il 626 Day

Il film Lilo & Stitch, il progetto live-action targato Disney, sta ottenendo buoni risultati ai box office di tutto il mondo e oggi si festeggia il 626 Day. Il 26 giugno si celebra infatti l'adorabile esperimento al centro della trama e i fan potranno celebrare l'Esperimento 626 grazie alle tante linee di prodotti ispirati alla storia dell'adorabile creatura e della sua amicizia con la piccola Lilo.

La ricorrenza

Il 26 giugno, in inglese 6/26, si celebra in tutto il mondo il tenero e caotico personaggio Disney, proprio in onore del nome attribuito a Stitch dai suoi creatori alieni.

I fan di Lilo & Stitch potranno, nei negozi fisici e online, scoprire tantissimi prodotti e linee di abbigliamento, accessori, articoli per la casa, prodotti beauty, giocattoli, libri e tante altre idee per immergersi nelle inconfondibili atmosfere hawaiane del film.

I prodotti

Ecco una selezione adatta a tutte le età e a ogni esigenza, dai costumi da bagno per bambini agli oggetti per arredare nei migliore dei modi le proprie abitazioni.

Completo Adidas Lilo & Stitch

Con questo completo adidas kids composto da T-shirt e Short, e in vendita a un prezzo di 55€, i fan del film Disney potranno vivere grandi avventure. La struttura in cotone elasticizzato assicura il massimo comfort in ogni occasione. La grafica stampata in rilievo sulla T-shirt e la stampa all-over sugli short aggiungono un tocco divertente.

Lampada LED Neon Stitch Ohana

La lampada ispirata a Stitch, venduta a circa 34€, illuminerà la casa con la simpatia dell'alieno e riproducendo l'iconica scritta "Ohana".

Assortimento Squishmallow Stitch

L'alieno più adorabile di Disney in quattro differenti di versioni Squishmallow da 25 cm, con dettagli ricamati e di forma rotonda.

Bomba da bagno Stitch

Questa bomba da bagno di Mad Beauty ispirata a Stitch, acquistabile a circa 6.70€, allontanerà lo stress dalle giornate grazie al suo fresco e rigenerante profumo di mirtillo. Basta mettere la bomba nella vasca da bagno e sprigionerà le sue proprietà rilassanti.

Fascia per capelli Stitch

La fascia per capelli ispirata a Stitch, che ha un prezzo di circa 10€, è dotata di soffici orecchie. Realizzata in morbido tessuto, delicato su viso e capelli, questa fascia elastica comfort fit terrà il viso libero durante la skincare e il trucco.

Shampoo e Shower Gel 3D Stitch e Angel

Lo Shampoo e Shower Gel 2 in 1 da 300 ml, ha un packaging 3D modellato con la forma degli adorabili alieni Stitch e Angel e ha un aroma di mirtillo e zucchero filato.

Gift Set Lorcana Collectors

Per i veri fan di Stitch, questo set da collezione Lorcana, acquistabile al costo di 50€, offre ai giocatori tantissimi modi per portare l'alieno nelle partite! L'esclusiva cartella in dotazione è perfetta per conservare tesori come la promo card di Stitch.

RC Surfer Stitch

Il veicolo telecomandato di Jada Toys, acquistabile a 49.90€, ispirato all'irresistibile Stitch con design colorato e accattivante. Include il personaggio interattivo di Stitch con funzione di caduta e sollevamento per un divertimento senza fine.

Monopoly Stitch

Nella versione Monopoly Disney Stitch, in arrivo ad agosto, i fan possono sperimentare il classico giococon illustrazioni e temi ispirati al dolce alieno. In questa edizione, attività divertenti e affitti sulla spiaggia sostituiscono i possedimenti tradizionali e, al posto di case e alberghi, questo Monopoly contiene capanne sulla spiaggia e fari!

Agente Stitch Storie Fluorescenti Prima Biblioteca

Tra le pagine del libro, acquistabile a un costo di 9.90€, c'è un racconto pieno di umorismo e mistero in cui l'alieno blu dimostrerà la sua bravura nel fiutare molte cose... compresi i misteri. Quando sulla Terra si verificano delle manifestazioni paranormali, la Federazione Intergalattica assegna all'Agente Speciale 626 la sua prima missione: investigare su alcuni alieni-lumaca avvistati nei dintorni di Parigi. Il libro fa parte della nuova collana Storie fluorescenti, per le prime letture indipendenti, indirizzata ai fan Disney, che desiderano approfondire temi di loro interesse.

Peluche interattivo Stitch

Il peluche ispirato a Stitch, in esclusiva da Toys Center a un prezzo di 49.99€, ha oltre 100 combinazioni di azioni e suoni. Gli occhi che si aprono e si chiudono, la bocca che si muove e le orecchie che si alzano e si abbassano rendono questo peluche davvero realistico.

Peluche grande Stitch Cuddleez

Con questo enorme e morbidissimo peluche Cuddleez, acquistabile al DisneyStore a 45€, i fan potranno stringersi a quel combinaguai intergalattico, Stitch. Per i fan sarà impossibile non amare i dettagli ricamati, la morbida imbottitura e il fatto che sia in un'insolita posa rilassata.

Stitch! Il Manga

Stitch, nel volume di Panini Comics acquistabile a 18€, sbarca in Giappone e si ritrova al fianco di Yuna, una ragazza dal carattere molto irriverente. I due, ovviamente, faticano a tenersi lontani dai guai! Le avventure del simpatico alieno blu arrivano in un unico volume deluxe con i bordi stampati, che raccoglie i due episodi manga creati dell'autrice Yumi Tsukirino.

Magazine di Stitch

La rivista dedivata al simpatico alieno Stitch, con storie a fumetti, giochi, tante attività da scoprire. In edicola e su Panini.it a un prezzo consigliato di 5.90€.

Trolley

La valigia di American Tourister, acquistabile a circa 145€, da 50 litri ispirata a Stitch ha 4 rotelle, cerniera, lucchetto e serratura con combinazione.

T-Shirt Boxy Fit Lilo & Stitch nera

La maglietta girocollo a manica corta in puro cotone biologico di United Colors of Benetton, che ha un prezzo di circa 19 €, ha una vestibilità boxy e stampa ispirata a Stitch con effetto perlato e la scritta "Not from this planet" su fondo nero.

Bottiglia termica Stitch Signature Flask

Questa simpatica bottiglia termica decorata con le immagini di Stitch, che ha un prezzo consigliato di 34€, terrà tutti i fan sempre idratati! La borraccia isolata è perfetta sia per bevande calde che fredde.

Set Mare Stitch

Il Set mare ispirato a Stitch con secchiello, paletta, rastrello, setaccio, formina e annaffiatoio è acquistabile a circa 9 € e sarà perfetto per divertirsi in spiaggia ricordando anche alcune delle scene più iconiche e divertenti del film.

Charm Stitch

Questo charm Disney di Stitch di Pandora, acquistabile a 59€, è rifinito a mano e celebra l'amore per la propria "ohana". Il design è caratterizzato da una testa grande e un corpo più piccolo, per far risaltare la sua adorabile espressione. Il charm in Argento Sterling 925 di Stitch è impreziosito dallo smalto applicato a mano di colore viola per far risaltare il contorno delle orecchie e di colore nero per i suoi occhi.

Costume da bagno monopezzo per bambina Stitch

Questo costume da bagno per bambine da 3 e 8 anni, acquistabile da OVS a circa 16€, è decorato con un vivace motivo ispirato a Stitch. Realizzato in tessuto elasticizzato, presenta spalline arricchite da eleganti dettagli floreali, rendendo questo capo non solo pratico ma anche alla moda.

Ciotola per animali Stitch

La ciotola per cibo e acqua per cani e gatti con design ispirato a Stitch, acquistabile a circa 12 €, è super durevole e resistente a graffi e urti.