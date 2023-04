Lilo & Stitch: Courtney B. Vance interpreterà Cobra Bubbles

Sarà Courtney B. Vance a interpretare Cobra Bubbles nella versione live-action di Lilo & Stitch, progetto che verrà prodotto dalla Disney.

Attualmente lo studio non ha svelato se il nuovo film sarà fedele rispetto all'originale animato, tuttavia nelle ultime settimane si sta delineando il cast.

Courtney B. Vance sarà quindi Cobra Bubbles, l'ex agente della CIA che lavora per i servizi sociali e che si occupa del caso della piccola Lilo. Nel film originale si scopre tuttavia che l'uomo sta ancora lavorando sotto copertura per il governo.

Nella versione animata di Lilo & Stitch il personaggio aveva la voce di Ving Rhames, mentre in alcuni progetti televisivi successivi Cobra era stato doppiato da Terrence C. Carson, Kevin Michael Richardson e Richard Epcar.

Il film Lilo & Stitch sarà diretto da Dean Fleischer Camp e scritto da Chris Kekaniokalani Bright.

Nel cast del lungometraggio ci saranno anche Maia Kealoha, nel ruolo di Lilo, Sydney Elizabeth Agudong in quello di sua sorella Nani, e Zach Galifianakis e Billy Magnussen con delle parti ancora da annunciare.

I protagonisti della storia sono la piccola Lilo e un alieno chiamato Stitch, geneticamente progettato con l'unico scopo di distruggere qualsiasi cosa.

Quando l'esperimento 626 fugge, e si ritrova sulla Terra, decide di assumere l'aspetto di un cane, venendo adottato da Lilo che decide, insieme alla sorella, di adottare un cucciolo per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch, nome scelto da Lilo, scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.