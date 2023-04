Lilo & Stitch: Billy Magnussen nel cast del film live-action

Nel cast del film live-action di Lilo & Stitch ci sarà anche l'attore Billy Magnussen, che ha già collaborato con la Disney in occasione di Aladdin.

Il lungometraggio sarà diretto da Dean Fleischer Camp, nominato agli Oscar nel 2023 grazie al film Marcel the Shell.

Per ora i produttori non hanno svelato il ruolo affidato a Billy Magnussen in Lilo & Stitch, film che sarà interpretato anche da Maia Kealoha nel ruolo della piccola protagonista e da Zach Galifianakis in una parte ancora avvolta dal mistero. La sceneggiatura del film è firmata da Chris Kekaniokalani Bright.

Magnussen è recentemente apparso sugli schermi in occasione della serie Made for Love e del film tv The Survivor. Tra i suoi suoi prossimi progetti ci saranno anche la commedia Reunion e l'action movie Lift, accanto a Kevin Hart, Gugu Mbatha-Raw e Vincent D'Onofrio.

Lilo & Stitch compie 15 anni: 10 curiosità sul capolavoro della Disney. Aloha!

Al centro della trama ci sono la piccola Lilo e un alieno chiamato Stitch, geneticamente progettato con l'unico scopo di distruggere qualsiasi cosa. Quando l'esperimento 626 fugge, e si ritrova sulla Terra, decide di assumere l'aspetto di un cane, venendo adottato da Lilo che decide, insieme alla sorella, di adottare un cucciolo per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch, nome scelto da Lilo, scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.