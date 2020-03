Elton John: l'iHeart Living Room Concert for America è su YouTube

L'iHeart Living Room Concert for America, presentato da Elton John e andato in onda ieri sera su Fox, è ora disponibile su YouTube.

L'iHeart Living Room Concert for America condotto da Elton John è andato in onda ieri sera, martedì 29 marzo su FOX, ed è ora disponibile per lo streaming su YouTube.

Basta ora andare sul canale YouTube di iHeartRadio - o, in alternativa, aprire il video qui sopra - per seguire l'evento a scopo benefico a cui hanno partecipato icone della musica e cantanti di fama internazionale come Mariah Carey, Alicia Keys, i Backstreet Boys (la cui indimenticabile performance di I Want It That Way ha già fatto il giro del web), Billie Joe Armstrong dei Green Day, Tim McGraw, Camila Cabello, Sam Smith e tanti altri direttamente dal salotto di casa.

Il ricavato del concerto sarà devoluto in beneficenza alle organizzazioni Feeding America e First Responders Children's Foundation, per aiutare coloro che combattono in prima linea l'epidemia che ha colpito il mondo in questi ultimi mesi.

A fare gli onori di casa e accogliere gli artisti, una leggenda vivente della musica: Sir Elton John.

Che aspettate allora? Cliccate sul tasto play e godetevi un fantastico concerto comodamente seduti sul divano.