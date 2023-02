Elton John, le Spice Girls e Harry Styles declinano l'invito a esibirsi all'incoronazione di Carlo

Elton John, le Spice Girls e Harry Styles tra gli artisti che non saranno presenti al concerto per l'incoronazione di re Carlo III che avrà luogo il 7 maggio al Castello di Windsor.

Tanti gli artisti che in queste settimane, come in quelle passate, sono stati invitati ad esibirsi durante l'evento di incoronazione di re Carlo che avrà luogo il 7 maggio. Purtroppo per il futuro sovrano, altrettanti sono i musicisti che continuano a declinare l'invito. Secondo quanto riportato da Marie Claire, la scorsa settimana sono stati Adele ed Ed Sheeran a dire "no". Nelle scorse ore, Elton John, Harry Stiles e le Spice Girls avrebbero dato la stessa risposta a causa dei fitti impegni. A darne notizia, il Daily Mail e il The Sun.

Lo scorso mese, la presenza della Spice Girls era stata data quasi per certa. Tutto sembra essere cambiato nelle ultime ore. Elton John e Harry Styles saranno invece in tour durante il mese di maggio, motivo per cui non potranno esibirsi per il futuro re d'Inghilterra.

"Gli organizzatori stanno lavorando contro il tempo per mettere insieme un gruppo di grandi artisti, ma stanno affrontando una serie di sfide non da poco" ha dichiarato una fonte proprio al The Sun. "Elton John era in cima alla lista di Carlo, ma, a causa del suo tour europeo che lo vede esibirsi in Germania il venerdì prima, poi di nuovo subito dopo il concerto di Windsor, non gli è possibile arrivare in tempo nel Regno Unito. Nel frattempo, anche l'uomo del momento Harry Styles è impegnato con il tour" e non potrà essere presente.

Kylie Minogue dovrebbe però essere presente, così come i Take That. La boy band, una delle preferite dalla famiglia reale, potrebbe essere inoltre protagonista assoluta del concerto. Anche Lionel Richie è atteso per il grande evento, e altri nomi dovrebbero essere annunciati nelle prossime settimane.

Resta intanto una domanda che in molti si pongono in merito a quello che sarà un giorno molto importante per il Regno Unito: Harry e Meghan saranno accanto alla famiglia reale dimenticando quanto accaduto negli ultimi mesi?