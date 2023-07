Kevin Spacey: Elton John chiamato a testimoniare in difesa dell'attore

Elton John e il marito David Furnish hanno testimoniato come parte della difesa di Kevin Spacey nel processo che vede l'attore accusato di violenza sessuale nel Regno Unito. Il celebre cantautore pop e il marito sono stati convocati come testimoni per la difesa e hanno testimoniato separatamente tramite collegamento video da una sala del consiglio a Monaco. Sono stati chiamati a ricostruire la presenza di Kevin Spacey all'annuale ballo White Tie and Tiara della coppia nei primi anni 2000, rivelando se Spacey avesse mai visitato la loro casa di Windsor in occasioni diverse dal ballo.

A Elton John è stato chiesto se avesse riconosciuto una delle presunte vittime che ha accusato Kevin Spacey di violenza sessuale, ma il cantante ha negato di riconoscere l'uomo o di conoscere il suo nome, secretato per motivi legali.

Elton John ha poi ricostruito la sua frequentazione con Kevin Spacey, confermando la presenza del divo al ballo White Tie and Tiara, che è stato tenuto annialmente per 15 - 16 anni nella sua dimora di Windsor. L'evento è stato tenuto dalla Elton John AIDS Foundation e sponsorizzato da OK Magazine, che forniva fotografi e pubblicava le immagini sul magazine.

Il cantante ha ammesso di ricordare l'arrivo di Kevin Spacey al ballo nel 2001 perché "è arrivato in abito da sera. È venuto con un jet privato ed è arrivato dritto al ballo", ha detto all'avvocato dell'accusa Christine Agnew KC.

Quando Agnew ha chiesto se Spacey fosse arrivato direttamente dal jet privato, John ha risposto con un sorriso: "Presumo di sì. Non credo indossasse un abito da sera su un volo commerciale."

"Non si sa mai, suppongo" ha risposto seccamente Agnew.

Elton John ha ammesso che Spacey si è trattenuto a casa sua dopo il ballo, ma non si è recato a Windsor in altre occasioni.

Anche David Furnish ha testimoniato che Kevin Spacey ha partecipato al loro ballo in una sola occasione, nel 2001. Il marito di Elton John ha spiegato di aver addirittura controllato nell'archivio di OK Magazine e di non aver trovato foto di Spacey in nessun altro anno a eccezione del 2001.

Alla domanda se sarebbe stato possibile per il divo di House of Cards partecipare al ballo senza essere fotografato, Furnish ha risposto che se una "stella della grandezza di Kevin Spacey" si fosse presentata e si fosse rifiutata di farsi fotografare, ne sarebbe scaturita una "situazione impossibile". per la fondazione.

"Non è mai successo", ha detto Furnish. "Si è capito che stavamo promuovendo un ente di beneficenza che prevede l'eliminazione dello stigma intorno alla malattia e se una celebrità fosse intervenuta, sarebbe stata fotografata e sarebbe apparsa su OK".

Kevin Spacey si è dichiarato non colpevole di 12 accuse di violenza sessuale contro quattro uomini al Southwark Crown Court di Londra, nel Regno Unito. Il processo, giunto alla sua quarta settimana, prosegue.