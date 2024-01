Elton John conquista l'Emmy e diventa la 19esima persona a entrare nella lista degli EGOT

Elton John è diventato ufficialmente un EGOT grazie alla vittoria del concerto tramesso live dal Dodger Stadium alla 75esima edizione degli Emmy nella categoria Migliore Speciale Varietà Live.

Nella notte di lunedì la star della musica è diventata la diciannovesima persona a conquistare tutti i premi necessari a conquistare il titolo.

Un traguardo prestigioso

Lo speciale ha infatti fatto aggiungere un premio Emmy alla lista dei riconoscimenti già conquistati da Elton John che comprendevano Grammy, Oscar e Tony.

Elton non ha però potuto partecipare alla cerimonia e ha festeggiato a casa, avendo avuto recentemente un intervento al ginocchio.

Il produttore Ben Winston è quindi salito sul palco insieme a David Furnish, marito di John, dichiarando: "Non sono Elton John, tristemente ha avuto un'operazione al ginocchio. Sta assolutamente bene, ma voleva mandarvi il suo affetto e ringraziare la Television Academy per questo incredibile premio. Sapevamo che questo show sarebbe stato storico, perché era l'ultimo concerto di Elton nel tour nordamericano. Sapevamo che sarebbe stato storico perché era il primo stream globale dal vivo della Disney".

Il produttore ha aggiunto: "Non sapevamo che sarebbe stato storico perché avrebbe fatto vincere un uomo, che ha creato la colonna sonora delle nostre vite, ha fatto così tanto di grande per la società, e che è per tutti noi un nostro eroe. Non sapevamo che gli avrebbe fatto conquistare un Egot".

Prima di Elton John il "grande slam" del mondo dello spettacolo è stato ottenuto da star come Audrey Hepburn, Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber e Viola Davis.