Backstreet Boys: la reunion nel video di I Want It That Way in una performance a distanza

I Backstreet Boys, storica boyband anni 90', si sono 'riuniti' ancora una volta per esibirsi nel video corale del pezzo I Want It That Way: questa volta, per ovvie ragioni, da 5 differenti location.

L'occasione è stata offerta questa domenica in occasione del Living Room Concert for America, il primo grande concerto di beneficenza a sostegno dell'attuale situazione di emergenza.

Il cantante Brian Littrell ha dato l'abbrivio dalla sua casa di Atlanta con l'indelebile e riconoscibilissima (da estimatori o meno) frase di apertura, "You are my fire, my one desire", seguito a ruota dagli altri quattro membri del gruppo, che si sono inseriti nella melodia, ognuno rigorosamente dalla propria abitazione e facendo sfoggio della propria tenuta casalinga.

Nick Carter, il famoso 'biondino' che ha mandato in visibilio una generazione di teenager, e Kevin Richardson, lo spilungone con gli occhi di ghiaccio, si sono esibiti in compagnia dei loro pargoli.

E in effetti l'idea dell'esibizione a distanza del grande classico della band è stata più che apprezzata dai fan, che si sono lanciati in commenti entusiasti sui social.

That Backstreet Boys facetime performance was appropriately surreal for this moment, and I enjoyed EVERY DAMN MOMENT 😭 #iHeartConcertonFOX pic.twitter.com/7XlnUgz5VX — Joey Kuhn (@JoeyKuhn) March 30, 2020

I Backstreet Boys non sono gli unici ad aver dato il loro contributo all'evento, inaugurato dall'esibizione di Alicia Keys e da numerose altre star del mondo della musica come Dave Grohl, Camila Cabello e via dicendo. Attesissima l'ospitata di Elton John, prevista per stasera.