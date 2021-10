Lightyear, verso l'infinito e oltre nel trailer del film Pixar con Chris Evans

Lightyear sarà uno dei prossimi capolavori Disney Pixar ad arrivare sugli schermi, e finalmente abbiamo occasione di vedere un primo trailer del prequel di Toy Story con Chris Evans nei panni di Buzz, l'uomo che ispirò il celebre giocattolo per bambini.

Annunciato lo scorso anno durante il Disney Investor Day, il lungometraggio d'animazione diretto dal co-regista di Alla Ricerca di Dory Angus MacLane si mostra per la prima volta quest'oggi, in un filmato ricco di musica e immagini, ma con i dialoghi ridotti al minimo per preservare l'effetto sorpresa.

Doppiatore del personaggio sarà Captain America in persona, Chris Evans, da sempre grandissimo fan dei prodotti d'animazione di casa Disney.

"La frase 'Un sogno che si realizza' si sente parecchio in queste occasioni, ma per quanto mi riguarda non è mai stata così valida in vita mia come in questo momento" ha dichiarato l'attore, come riporta anche IndieWire "Chiunque mi conosca sa che nutro un profondo amore nei confronti dell'animazione. Non riesco a credere di avere l'opportunità di far parte della famiglia Pixar e lavorare cin questi artisti così brillanti, in grado di raccontare storie come nessun altro. Vederli all'opera è davvero magico. Mi tiro dei pizzicotti ogni giorno per essere sicuro di non stare sognando".

Lightyear, come si evince anche dal titolo "racconterà l'origin story di Buzz Lightyear, l'eroe che ispirò il giocattolo, introducendo il leggendario ranger spaziale che conquisterà generazioni di fan".

Il film arriverà nell'estate 2022 al cinema.