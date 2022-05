Lightyear – La vera storia di Buzz: un nuovo trailer del film animato

Lightyear - La vera storia di Buzz, il film animato della Pixar che riporta sugli schermi il popolare personaggio di Toy Story, ha ora un nuovo trailer.

Nel video condiviso online Buzz viene mostrato mentre compie un errore importante durante una missione e incontra per la prima volta il gatto robotico Socks. Il pilota arriva poi su un pianeta alieno dove si ritrova ad avere degli inaspettati alleati e a vivere incredibili avventure.

Lightyear - La vera storia di Buzz è stato diretto da Angus MacLane, regista e animatore di Pixar, che in passato a lavorato a progetti come Alla ricerca di Dory (2016) in qualità di co-regista. La pellicola sarà prodotta da Galyn Susman, già produttrice di Toy Story - Tutto un altro mondo.

A dare la voce a Buzz nella versione originale sarà l'ex Captain America Chris Evans che ha dichiarato parlando del film: "La frase 'un sogno che diventa realtà' viene usata spesso, ma non aveva mai significato così tanto nella mia vita. Chi mi conosce sa quanto io ami profondamente i film d'animazione. Non posso credere di poter far parte della famiglia Pixar e di lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun altro. Vederli lavorare è a dir poco magico. Ogni giorno mi do un pizzicotto".