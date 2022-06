Lightyear: ascolta il primo brano della colonna sonora composta da Michael Giacchino

Lightyear è il nuovo film della Pixar che racconterà le origini di Buzz Lightyear e, online, è ora stato condiviso il primo brano della colonna sonora dell'atteso progetto.

Disney ha infatti pubblicato online Mission Perpetual, composta da Michael Giacchino.

Michael Giacchino, commentando il primo estratto dalla colonna sonora di Lightyear - La vera storia di Buzz, ha dichiarato: "Una delle mie preferite sequenze è intitolata Mission Perpetual. Sarà all'inizio del film quando Buzz sta cercando di compiere una missione e continua a fallire. Per me è stata un'eccitante sfida perché c'erano così tante cose che la musica doveva trasmettere: la frustrazione di Buzz nei confronti di se stesso e la tristezza di essere da solo nel suo tentativo, ma anche la sua inarrestabile ambizione e la determinazione di raggiungere il suo obiettivo. Ho affrontato anche io una simile missione nel trovare l'approccio giusto per questa composizione, ma quando l'ho fatto è stato incredibilment soddisfacente".

La colonna sonora del film è stata incisa con un'orchestra di 89 elementi e un corso di 39 persone nel corso di 5 giorni.

Lightyear - La vera storia di Buzz è stato diretto da Angus MacLane, regista e animatore di Pixar, che in passato a lavorato a progetti come Alla ricerca di Dory (2016) in qualità di co-regista. La pellicola sarà prodotta da Galyn Susman, già produttrice di Toy Story - Tutto un altro mondo.

A dare la voce a Buzz nella versione originale sarà l'ex Captain America Chris Evans che ha dichiarato parlando del film: "La frase 'un sogno che diventa realtà' viene usata spesso, ma non aveva mai significato così tanto nella mia vita. Chi mi conosce sa quanto io ami profondamente i film d'animazione. Non posso credere di poter far parte della famiglia Pixar e di lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun altro. Vederli lavorare è a dir poco magico. Ogni giorno mi do un pizzicotto".