Liev Schreiber e Laura Morante girano a Venezia Across the River and Into the Trees

Liev Schreiber e Laura Morante nel cast di Across the River and Into the Trees, le riprese a ottobre a Venezia, nel cast anche Javier Camara e Matilda De Angelis.

Liev Schreiber e Laura Morante si preparano a girare Across the River and Into the Trees, adattamento del romanzo di Ernest Hemingway Di là dal fiume e tra gli alberi. Le riprese prenderanno il via a ottobre a Venezia, nel cast anche Javier Camara e Matilda De Angelis.

Una storia senza nome: Laura Morante in una scena del film

Across the River and Into the Trees verrà girato a Venezia e in Veneto utilizzando le nuove linee guida dovute all'emergenza sanitaria. Il film ha il sostengo del tax credit italiano e verrà presentato nel corso del mercato del Toronto International Film Festival, al via il 10 settembre.

Liev Schreiber interpreterà il Colonnello Richard Cantwell, personaggio ispirato all'amico di Hemingway, il Colonnello Charles T. Lanham. nel romanzo, pubblicato nel 1950, Cantwell si trova nel Nord Italia per andare a caccia di anatre nei giorni conclusivi della Seconda Guerra Mondiale e deve fare i conti con la relazione con una donna più giovane e con i danni fisici e psicologici causati dalla guerra che lo costringono a fare i conti con la propria natura mortale.

Paula Ortiz dirigerà il film scritto da Peter Flannery. Nel cast Matilda De Angelis, Laura Morante, lo spagnolo Javier Cámara e Giancarlo Giannini.