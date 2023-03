Nicole Kidman, Liev Schreiber e Dakota Fanning nel cast della miniserie Netflix The Perfect Couple

Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, ma anche Eve Hewson e Jack Reynor in trattative per recitare nella miniserie Netflix The Perfect Couple, diretta da Susanne Bier.

Supercast in arrivo per la miniserie Netflix The Perfect Couple, diretta dalla regista danese Susanne Bier. Nicole Kidman, Liev Schreiber, Dakota Fanning, ma anche Eve Hewson e Jack Reynor e Meghann Fahy sono entrati in trattative per recitare nell'intrigante produzione ambientata alla vigilia di un matrimonio, come rivela Deadline.

La miniserie in sei episodi, sviluppata inizialmente da Fox e poi ceduta, è basata sull'omonimo bestseller di Elin Hilderbrand pubblicato nel 2018. Al centro della storia troviamo l'abitante di Nantucket Celeste Otis, che il Quattro Luglio sta per sposare l'uomo perfetto, rampollo di una ricca famiglia della zona. Ma quando un cadavere che galleggia nel porto viene scoperto la mattina di quello che avrebbe dovuto essere il matrimonio dell'anno, tutti gli invitati si trasformano improvvisamente in sospettati.

I dettagli sui ruoli che saranno interpretati dal primo gruppo di membri del cast di The Perfect Couple annunciati non sono stati resi noti. Lo show riunirà la star Nicole Kidman e la regista Susanne Bier dopo la loro collaborazione nel dramma poliziesco HBO The Undoing, interpretato anche da Hugh Grant. Torna a lavorare con Bier anche Dakota Fanning, che ha collaborato con la regista nella serie Shotime The First Lady.