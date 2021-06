Ray Donovan: Liev Schreiber posta la prima foto dal set del film

La star di Ray Donovan, Liev Schreiber, ha anticipato la realizzazione del film ispirato alla popolare serie tv pubblicando su Instagram una foto che lo vede riunito al resto del cast.

"Mi mancherà molto questo particolare team di attori" ha scritto l'attore aggiungendo i tag "@raydonovan #comingsoon."

Nella foto, Liev Schreiber abbraccia i colleghi Kerris Dorsey, Dash Mihok, Pooch Hall e Eddie Marsan. In Ray Donovan, Kerris Dorsey interpreta Bridget, la figlia di Ray, Darh Mihok interpreta suo fratello minore, Bunchy, Pooch Hall è il fratellastro di Ray, Daryll, mentre Eddie Marsan è il fratello maggiore Terry.

L'acclamato crime drama creato da Ann Biderman è andato in onda per sette stagioni su Showtime tra il 2013 e il 2019. È incentrato sull'omonimo "risolutore" professionista di Liev Schreiber, osservato mentre gestisce tangenti, pagamenti, minacce, pulizia della scena del crimine e altre attività illegali per conto dei suoi clienti (di solito) famosi.

Ray Donovan: tra criminalità e famiglia, Liev Schreiber, protagonista del dramma targato Showtime

Ray Donovan è stata cancellata da Showtime nel 2019, ma il network sta ora producendo un film che concluderà la storia e uscirà nel 2022.

Il film riprenderà da dove si è interrotta la settima stagione. Con suo padre Mickey (Jon Voight) in fuga, Ray è determinato a trovarlo e fermarlo, prima che riesca a provocare un'altra carneficina. Il film contrapporrà le ricadute odierne della faida tra Ray Donovan e Sullivan con la storia delle origini di Ray e Mickey di 30 anni fa.

Lo showrunner della serie David Hollander dirigerà il film su Ray Donovan usando una sceneggiatura firmata insieme a Liev Schreiber. Nel cast anche David Patrick Kelly, AJ Michalka e Chris Petrovski.