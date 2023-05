The Guns of Christmas Past: Liev Schrieber protagonista del film tra John Wick e A Christmas Carol

Liev Schrieber è in trattative per il ruolo di protagonista nell'action-thriller The Guns Of Christmas Past, che sarà diretto da Xavier Gens ed è descritto come un incrocio tra il dickensiano A Christmas Carol e il franchise di John Wick.

La storia segue Ebb, un ex-sicario della mafia che esce allo scoperto quando il suo ex migliore amico e partner viene ucciso. Ebb penetra nella struttura del nemico per vendicarsi, ma i fantasmi del passato, del presente e del futuro arrivano per ostacolare i suoi piani.

XYZ presenterà il progetto al prossimo market di Cannes. Casualmente, la star di Ray Donovan, Il caso Spotlight e X-Men - Le origini: Wolverine Schreiber sarà presente al Festival di Cannes dove presenterà Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson, che lo vede nel cast insieme a numerose altre star di primo piano come Tom Hanks e Scarlett Johansson.

La sceneggiatura di Andrew Hilton è prodotta da Navid McIlhargey e Erik Olsen, mentre XYZ Films si occuperà anche della produzione e del finanziamento, con fondi di investimento provenienti da IPR.VC. Le riprese del film sono previste per la fine dell'anno.

"Sono entusiasta di lavorare con Liev e XYZ Films e di infondere uno stile visivo moderno a questa sceneggiatura unica e originale. Spero di seguire la tradizione dei classici film d'azione delle vacanze, come Die Hard, e di creare un film davvero divertente che il pubblico tornerà a vedere anno dopo anno", ha dichiarato Xavier Gens, tra i cui lavori troviamo anche Gangs of London e Hitman - L'assassino.

"Venendo da XYZ, e data la nostra esperienza nell'offrire un approccio fresco all'azione attraverso film come il nostro franchise The Raid, vediamo questo film come un veicolo per un franchise d'azione simile al recente film Io sono nessuno, che è stato un enorme successo", ha dichiarato XYZ Films.